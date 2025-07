Bus Tpl senza aria condizionata, un'utente: "Non c’è educazione e rispetto né per il personale né per i passeggeri"

Riceviamo e pubblichiamo.

"Sono un'utente che frequento bus di linea, da 20 anni pago un abbonamento mensile, gli autobus sono sempre peggio, non li sistemano mai, si rimane sempre a piedi.

Ma la cosa principale è che la maggior parte dei bus non possiedono aria condizionata come il Daily di oggi n.160 che faceva linea 35 Rialto che ho preso io, ben 37 gradi sul bus, siamo pazzi?

Io sono scesa che stavo morendo di caldo, l’autista fradicio, con il rischio che si senta male. Non si può andare avanti così, non c’è educazione e rispetto né per il personale né per i passeggeri.

Pensano a mettere delle cavolate, tipo adesivi entrata e uscita, che la gente neppure guarda e le cose essenziali per il rispetto dell’utenza non si guardano neppure.

Ho chiamato TPL per fare segnalazione a Savona e mentre parlavo mi è stato buttato giù il telefono, ho provato a richiamare e nessuno mi ha risposto: ma se si ha bisogno chi bisogna chiamare? Siete una vergogna.

Cordiali saluti

Un'utente"