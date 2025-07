Finale, fognatura rotta in zona San Carlo e miasmi in centro: individuata la rottura e avviata la sostituzione

E' stato individuato dai tecnici preposti, dopo un'operazione d'indagine che ha visto coinvolta gran parte della rete fognaria di Marina, un problema alla rete fognaria responsabile del rilascio di miasmi nel rione.

Si tratta di un tratto di tubazione, peraltro di recente sostituzione, divelto durante l'alluvione dello scorso maggio in zona San Carlo, una delle più colpite dal maltempo. Le operazioni di sostituzione della condotta sono state immediatamente avviate dal Consorzio di Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese che le concluderà in pochi giorni.

“Subito si pensava che l'intervento alla foce del Pora fosse il responsabile del disagio legato ai cattivi odori, avendo alterato temporaneamente la risposta delle tubazioni alla ricezione degli scarichi; nel frattempo abbiamo eseguito, grazie all'intervento della Protezione Civile, un lavaggio profondo di vie e condotte – spiega l'Assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco – Successivamente, non avendo rilevato miglioramenti alla situazione, il Consorzio ha esteso la sua indagine e, perlustrando il percorso della rete fognaria, ha individuato il problema all'altezza dell'incrocio tra Via XXV Aprile e Via Caviglia con l'assenza di questo tratto di tubazione che riversava i reflui in un canale sotterraneo che giungeva fino a Via Ruffini.

Come nostra forma mentis, i problemi stiamo tendendo non a tamponarli ma a risolverli. Ci siamo quindi prontamente messi al lavoro col Consorzio, come detto, per trovare quanto prima quella che fosse la causa del cattivo odore che fuoriusciva dai tombini e con questo intervento contiamo di aver trovato la soluzione definitiva”.