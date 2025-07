Albenga ospita la première italiana di "Born Out", il documentario che dà voce alle problematiche giovanili

Domenica 6 luglio, alle ore 18.00, presso Mirador – Poké e cocktail bar, via Torlaro 26 Albenga, si terrà la première italiana del documentario Born Out – realizzato nell’ambito del programma internazionale Erasmus+ EM Health Labs, di cui YEPP Albenga è partner.

Creato durante uno scambio giovanile internazionale di 10 giorni, Born Out è un breve documentario che riunisce le voci di 40 giovani provenienti da 7 paesi europei. Il film si tuffa nella dura realtà dei problemi di salute mentale, in particolare del burnout, affrontati da coloro che lavorano nell'esigente e frenetico settore dell'ospitalità. Il film inizia rivelando le loro storie di burnout, ma si evolve in qualcosa di più profondo: un viaggio collettivo verso la guarigione attraverso l'arte, la vulnerabilità e la connessione. Il film si conclude con un messaggio chiaro: è tempo di riconoscere, parlare e trasformare la cultura della salute mentale sul lavoro. Born Out è un campanello d'allarme e una promessa che il cambiamento è possibile.

Il film sarà proiettato in anteprima nel corso di vari eventi che si terranno nello stesso week-end tra i vari Paesi partner del programma, per poi venire candidato ad alcuni festival. La scelta di tenere la première italiana in un bar è nata dalla volontà di portarlo proprio nel settore da dove provengono i giovani a cui il film è rivolto.

Il programma “EM Health Labs” si è svolto a Ommen (NL), dal 4 al 14 febbraio scorso, e ha coinvolto giovani da Italia, Olanda, Lettonia, Grecia, Bulgaria, Romania e Portogallo. Durante i 10 giorni, i giovani hanno sperimentato tecniche di benessere e creatività per gestire lo stress delle prime esperienze di lavoro, specialmente quelle del settore dell’accoglienza. Lo scambio internazionale ha avuto come capofila l’organizzazione Environ Mental.