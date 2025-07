Albenga si prepara a celebrare la tradizionale Festa della Madonna di Pontelungo

Come da tradizione, domani, mercoledì 2 luglio, Albenga accoglierà la Festa della Madonna di Pontelungo, uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati del territorio.

Il programma prenderà il via a partire dalle ore 15.00 con la tradizionale fiera in Viale Pontelungo (chiusura strada a partire dalle 14), che animerà la zona con bancarelle, sapori locali e artigianato. Alle ore 18.00, nell’area esterna del Santuario di Nostra Signora di Pontelungo, si terrà la Santa Messa solenne, seguita dalla suggestiva processione, momento particolarmente caro alla cittadinanza per la sua forte carica simbolica e devozionale. In serata, alle ore 21.30, il pubblico potrà assistere al concerto del Corpo Bandistico di Pontelungo, che come sempre proporrà un repertorio di brani tradizionali e popolari, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente. A chiudere la giornata, alle ore 23.15, il tradizionale spettacolo pirotecnico, atteso da grandi e piccoli, che illuminerà il cielo di Albenga con giochi di luce e colore.

Il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessore agli eventi Camilla Vio sottolineano l’importanza di questa celebrazione: “L’appuntamento del 2 luglio è uno tra quelli più sentiti non solo dai nostri concittadini, ma da tutto il comprensorio ingauno. È una festa che unisce tradizione religiosa, identità storica e senso di comunità. Ogni anno richiama molte persone anche per il suggestivo spettacolo pirotecnico”.