Il dipartimento oncologico dell’ASL2 Savonese diretto dal dottor Benasso punta di diamante in provincia di Savona

Sono una paziente che ha più volte utilizzato il servizio di Oncologia del San Paolo di Savona per almeno sei tumori. Il dipartimento oncologico dell’ASL2 Savonese diretto dal primario oncologo Marco Benasso è una punta di diamante in provincia di Savona per la diagnosi e la cura delle neoplasie.

Mettendo in stretta connessione tutte le eccellenze offerte dalle strutture coinvolte( anatomia patologica, laboratori, radiologie, medicina nucleare, radioterapia medica, ematologia, centro trasfusionale, chirurgie oncologiche, medicine, rete delle cure palliative…) risponde alle domande di salute dei cittadini colpiti da queste gravi patologie in modo esaustivo con protocolli internazionali avanzati senza dover cercare altrove soluzioni ai loro problemi con viaggi della speranza.

E’ un servizio silenzioso, nel rispetto della privacy, svolto in equipes e funzionante come un orologio svizzero con delicatezza e umanità da personale medico , infermieristico, biologi, farmacisti, psicologi, tecnico, oss e amministrativi . Fiore all’occhiello dell’oncologia di Savona è la Breast unit , seconda in attività in tutta la regione che con la sapiente gestione del primario Marco Benasso accompagna le pazienti lungo il percorso diagnostico terapeutico che porta sovente alla soluzione del problema garantendo una buona qualità di vita. L’iniziativa della benemerita associazione Biannucci completa la qualità dell’offerta con l’attività degli psicologi.