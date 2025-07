A Pietra, 110 parcheggi in più per le moto sul lungomare Bado

Da lunedì 30 giugno e fino a venerdì 31 ottobre, via Vigili del Fuoco a Pietra Ligure, traversa del lungomare del centro via Don G. B. Bado, è interamente destinata al parcheggio libero e gratuito di motocicli e ciclomotori.

Una iniziativa, questa, che aggiunge 110 nuovi stalli esclusivamente dedicati alle due ruote

“Con questa decisione- spiegano il sindaco Luigi De Vincenzi e il consigliere delegato alla Polizia Locale e alla viabilità Umberto Bona –, l’amministrazione comunale interviene in modo concreto e significativo nel rispondere alle reali esigenze della comunità, durante i mesi estivi, quando la domanda di parcheggio per ciclomotori e motocicli aumenta”.

“L'obiettivo è, da un lato, quello di garantire un numero maggiore e più adeguato di posti per i mezzi a due ruote, migliorando la fruibilità e l'accessibilità del lungomare, della passeggiata e delle vie immediatamente a ridosso del centro storico – proseguono -, dall'altro, non meno importante, quello di promuovere un maggiore ordine e senso civico. Il provvedimento mira, inoltre, con la collaborazione di residenti e turisti, a regolamentare l'uso corretto degli spazi per le moto, al fine di evitare parcheggi ‘selvaggi’, su marciapiedi o in aree pedonali, a vantaggio della sicurezza e del decoro urbano per tutti”, concludono De Vincenzi e Bona.