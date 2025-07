Ponte sul torrente Segno a Vado: alle battute finali i lavori

Dovrebbero concludersi probabilmente entro la fine della prossima settimana i lavori di sistemazione del nuovo ponte sul torrente Segno a Vado Ligure.

Gli operai sono al lavoro senza sosta sul cantiere con gli interventi che sono praticamente alle battute finali. All'inizio della settimana prossima dovrebbero essere effettuate le prove di carico.

I vadesi infatti attendono con ansia l'apertura dell'Aurelia chiusa ormai da 9 mesi, lo scorso 7 ottobre.

"Vorrei segnalare il disagio di tutti i Vadesi per il prolungato stato dei lavori del ponte ( fine lavori promesso entro fine aprile poi prorogato a fine giugno e poi data da destinarsi) - ha scritto un cittadino alla nostra redazione - Senza contare la concomitanza follia delle opere di risanamento della superstrada e della zona del passaggio a livello che obbligano i cittadini a improbabili percorsi alternativi. Non mi stupisce una mancata sensibilità verso i cittadini ma almeno che si tenga conto del pessimo biglietto da visita verso il turista".

"Abbiamo pressato Anas per contrarre i tempi. Stanno comunque lavorando in maniera intensa da quando è iniziato il cantiere vero e proprio - ha detto il sindaco Fabio Gilardi - Credo che in 8 mesi è stato ricostruito un ponte con 40 giorni di pioggia".

Le operazione di demolizione erano scattate lo scorso 23 aprile con le parti del nuovo ponte erano arrivate il 20 maggio.

Il fine lavori era previsto due mesi fa poi i ritardi sul cronoprogramma e il 30 giugno la time line. Bisognerà però attendere ancora qualche giorno. Contestualmente alla riapertura scatteranno le opere collaterali.

L'intervento ha come obiettivo migliorare l’aspetto idraulico e garantire la conformità alle norme vigenti sulla staticità delle infrastrutture.