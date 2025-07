Con il caldo che ogni anno si fa sempre più intenso, sempre più famiglie e aziende si chiedono: quali bonus o detrazioni fiscali sono disponibili per l’installazione di condizionatori a Roma? Fortunatamente, il governo italiano continua a offrire incentivi fiscali per chi decide di migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione, anche attraverso l’installazione di climatizzatori di nuova generazione.

In questo articolo vedremo quali sono le agevolazioni attive nel 2025, a chi spettano, come funzionano e come usufruirne correttamente, con un focus specifico sulla città di Roma.

Bonus condizionatori 2025: cos’è e come funziona

Il Bonus condizionatori è un incentivo fiscale che permette di recuperare parte della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione di un impianto di climatizzazione. A seconda del tipo di intervento, è possibile accedere a diverse tipologie di detrazione:

1. Bonus Ristrutturazioni – Detrazione del 50%

Se l’installazione avviene nell’ambito di una ristrutturazione edilizia, si può beneficiare della detrazione del 50% sulle spese sostenute, da suddividere in 10 anni. È applicabile anche all’acquisto di climatizzatori con pompa di calore che sostituiscono un vecchio impianto di riscaldamento.

2. Ecobonus – Detrazione fino al 65%

Se l’intervento migliora l’efficienza energetica dell’edificio (ad esempio, sostituendo un impianto tradizionale con uno a pompa di calore ad alta efficienza), si può usufruire dell’Ecobonus con detrazione fiscale del 65%. Questo incentivo è particolarmente vantaggioso per chi vive a Roma e intende ridurre i consumi energetici della propria abitazione.

3. Bonus mobili – Solo con ristrutturazione

Il Bonus mobili può coprire l’acquisto di un condizionatore se avviene a seguito di una ristrutturazione e se l’impianto è considerato parte dell’arredo tecnologico. Anche in questo caso, la detrazione è del 50%.

A chi spettano i bonus per l’installazione dei condizionatori a Roma?

I bonus sono disponibili per:

Proprietari di casa

Inquilini con regolare contratto d’affitto

Comodatari

Titolari di diritto di usufrutto

La condizione principale è che l’intervento sia documentato e tracciabile: bisogna conservare ricevute, bonifici parlanti e fatture dettagliate, oltre a trasmettere eventuali comunicazioni all’ENEA quando richiesto.

Quali condizionatori danno diritto alla detrazione?

Solo i condizionatori in classe energetica A+ o superiore e dotati di pompa di calore rientrano nelle agevolazioni fiscali. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato e autorizzato.

Per questo motivo, affidarsi a un’azienda specializzata in installazione di condizionatori a Roma è fondamentale per non rischiare di perdere l'accesso ai benefici fiscali.

