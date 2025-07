Indagati Claudio Scajola e i vertici Avalon: inchiesta della Procura Europea sul finanziamento Pnrr del biodigestore di Taggia

La Procura europea ha avviato un'indagine per tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso, concentrando l'attenzione su un presunto tentativo di ottenere oltre 6,4 milioni di euro attraverso dichiarazioni false.

L'inchiesta vede coinvolti figure di spicco del territorio imperiese: il presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, l’amministratore delegato della società Avalon Srl, Riccardo Demicheli e l'ex dirigente provinciale Michele Russo.

Al centro dell'ipotesi di accusa vi è la domanda di finanziamento presentata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la realizzazione del biodigestore di Taggia. Secondo l'accusa, nella documentazione presentata al ministero dell’Ambiente sarebbe stato dolosamente omesso il collegamento dell’impianto a una discarica di servizio.

Questa omissione avrebbe avuto lo scopo di ingannare i funzionari ministeriali, portandoli a concedere il finanziamento sulla base di informazioni incomplete o fuorvianti. La vicenda ha già avuto importanti ripercussioni.

A seguito della revoca del finanziamento da parte del Ministero, la Provincia di Imperia ha prontamente annullato l’incarico affidato ad Avalon Srl e ha ottenuto la restituzione della prima tranche di pagamento già versata. Le indagini sono attualmente in corso per ricostruire dettagliatamente l'accaduto e accertare ogni responsabilità. Non si escludono nuovi sviluppi in questa inchiesta che tocca da vicino importanti progetti infrastrutturali e la gestione dei fondi pubblici nel territorio.

“Ho appreso dagli organi di stampa dell'avvio di un procedimento da parte della Procura Europea che riguarderebbe i fondi destinati al biodigestore. Ciò che so è unicamente quanto ho letto dai media. Ad oggi, non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, né alcuna notifica, né sono mai stato sentito, motivo per cui risulta complesso esprimere valutazioni”, afferma Scajola.

Il presidente precisa di aver verificato l’intero iter amministrativo assieme agli uffici provinciali coinvolti e ribadisce la correttezza dell’azione dell’Ente: “Avendo ripercorso ancora questa mattina l'iter con gli uffici che hanno seguito la vicenda, resto convinto che l'operato della Provincia sia stato corretto, anche a fronte dei contatti costanti e trasparenti avuti con il Ministero”.

Claudio Scajola difende quindi l’azione istituzionale portata avanti nel corso del suo mandato, sottolineando risultati ottenuti e l’approccio rigoroso mantenuto nell’attività amministrativa: “In questi anni abbiamo sempre agito con il massimo rigore e con l’unico obiettivo di valorizzare e rilanciare il nostro territorio, ottenendo importanti risultati che sono sotto gli occhi di tutti”.