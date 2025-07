Truffa degli affitti fantasma: cartelli sospetti tra Albenga e Alassio, indagini in corso

Appartamenti in affitto, ma solo sulla carta. È quanto stanno verificando i Carabinieri della Compagnia di Albenga, impegnati a fare chiarezza possibili truffe immobiliari che si stanno diffondendo lungo la Riviera di Ponente. Il campanello d’allarme è suonato quando, tra Albenga e Alassio, sono comparsi decine di cartelli “Affittasi” affissi su cancelli, muri e pali: tutti simili nell’aspetto, ma con numeri di telefono diversi.

A seguito di diverse querele, le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per identificare i responsabili. Il sospetto è che dietro questi annunci si nasconda una persona che, fingendosi residente a Roma, invia via messaggio fotografie di immobili in perfette condizioni, richiedendo il pagamento di una caparra come condizione per vedere l’alloggio.

Un modus operandi già noto, che ha insospettito cittadini e operatori del settore. Alcuni agenti immobiliari della zona hanno infatti lanciato l’allarme, invitando alla massima prudenza e a non inviare denaro senza aver verificato la reale esistenza dell’immobile e l’identità dell’interlocutore.

Sui social sono circolate segnalazioni e testimonianze di contatti interrotti, messaggi sospetti e richieste ambigue.

I militari stanno ora raccogliendo le denunce e valutando eventuali ipotesi di reato.