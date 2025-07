Varazze, lutto per la scomparsa di suor Irma Corvi

Il savonese in lutto per la scomparsa di suor Irma Corvi, al secolo Agostina Corvi, all'età di 91 anni.

Nata a Pontremoli, sesta di 10 figli, ordinata nell'ordine delle Suore della Misericordia ovvero delle Suore Rossello, dal nome della Santa M. Giuseppa Rossello che aveva fondato l'ordine.

Il suo primo incarico era stato a Taggia, poi Savona in via Verdi, Ceriale, Finale Ligure, Millesimo, Leca di Albenga, Varazze, Stella e nuovamente Savona.

Sua sorella più anziana, suor Flavia, al secolo Elisabetta Corvi, era nel suo stesso ordine. Entrambe hanno prestato il loro servizio nello stesso periodo a Varazze, Irma all'asilo Guastavino e Flavia alla Divina Provvidenza.

In ogni destinazione si è sempre occupata della scuola dell'infanzia. Sapeva suonare l'organo e l'armonica a bocca, cantava bene e ha fatto parte di cantorie. Insegnava catechismo e collaborava con l'Associazione A.L.A. che raccorda l'ordine con volontarie civili. Era molto legata alla natia frazione Cervara di Pontremoli dove si recava ogni anno. Si occupava inoltre dei campi estivi per i ragazzi, come a Valdinferno di Garessio.

Sui social non stanno mancando i messaggi di cordoglio e di ricordo di chi ha avuto la fortuna di conoscerla negli anni varazzini.

"Il consiglio d'amministrazione e tutto il personale dell'asilo Giacomo Guastavino ricorda l'operato di più di mezzo secolo di Suor Irma. Al servizio del nostro asilo per molte generazioni di varazzini. Tutta la comunità la ricorda e prega il Signore della Vita, l'unico che può ricompensare degnamente il nostro impegno di bene" dicono dall'asilo.

Il funerale è stato celebrato questa mattina nella casa madre e domani, sabato 5 luglio, verrà trasportata al cimitero della frazione Cervara di Pontremoli. Lascia una sorella e molti nipoti.

È stata accudita amorevolmente dalle consorelle della Casa generalizia e ora da quelle della casa madre dal 10 aprile del 2021.