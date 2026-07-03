Sassello, allarme fumo in località Giardini: intervengono i vigili del fuoco

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Sassello dopo la segnalazione di alcuni residenti che hanno notato la presenza di fumo in località Giardini, area già interessata nei giorni scorsi da un incendio boschivo.
L’allarme è scattato in via precauzionale a seguito delle segnalazioni della cittadinanza, che anche in questa occasione ha collaborato attivamente nel monitoraggio del territorio.
Secondo quanto riferito, gli accertamenti hanno consentito di escludere un nuovo principio di incendio: il fumo era infatti riconducibile a un piccolo fumaiolo.
L’intervento si è comunque reso necessario per le verifiche del caso, a conferma dell’attenzione mantenuta sull’area dopo i roghi dei giorni scorsi.