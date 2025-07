Albenga, lunedì 28 luglio si ride e si riflette con "Amanti sull'orlo di...", spettacolo benefico pro Fondazione ANT

Tra un progetto di prevenzione oncologica e l'altro, la Fondazione ANT Delegazione di Albenga trova il tempo di proporre alla cittadinanza uno spettacolo teatrale.

Lunedì 28 luglio, alle ore 21:30, nell'affascinante Piazza dei Leoni andrà in scena lo spettacolo teatrale "Amanti sull'orlo di..." del Laboratorio Sotto la pelle MC Sipario, condotto da Cristina Sarti e Giorgio Caprile.

Con Gaetano Adiletta, Federica Arvasi, Chicca Rinaldi e Martina Pira; una commedia dolce amara sull’ amore e altre inquietudini… 4 interpreti speciali portano in scena 4 personaggi definiti, tormentati e divertentissimi che ci faranno sorridere e riflettere. Luci e suoni a cura di Fabio Cerrato e voce fuori campo di Stefania Laureri.

"Fare teatro è uno strumento che utilizza il 'gioco teatrale' per promuovere la crescita personale: è uno dei mezzi attraverso cui esplorare se stessi, le proprie emozioni e migliorare la comunicazione - ricordano gli organizzatori - Bisogna reinventarsi continuamente! Anche per affrontare una malattia, oltre alle cure mediche necessarie, è indispensabile lavorare per ideare modi sempre nuovi di muoversi, parlare, pensare ed agire; fare un lavoro profondo su se stessi entrando in contatto con le proprie emozioni. Ecco perché, in fondo, il fine ultimo di chi si mette in gioco su un palcoscenico e quello dei volontari sia comparabile: Comunicare - Capire - Aiutare".

L'investimento richiesto? Tempo. La ricompensa? Sapere di aver sostenuto, assistito, ascoltato chi è in difficoltà contribuendo alla cura del cuore e dell'anima.

"La serata gode del Patrocinio del Comune di Albenga e il ricavato delle offerte - come ricorda la presidente della Delegazione di Albenga, Cristina Pavanelli - servirà a sostenere le visite di prevenzione oncologica gratuite che la Delegazione ingauna offre periodicamente alla cittadinanza, motivo in più per intervenire numerosi". In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al "Teatro Ambra" Via Archivolto del Teatro, 8.