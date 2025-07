"Parole ubikate in mare": a Savona un dialogo tra Landini e don Santoro nel ricordo di don Gallo

"Vangelo e Costituzione. Due linguaggi della dignità umana": è questo il tema dell'incontro che vedrà dialogare il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, e don Alessandro Santoro. L'appuntamento, parte della rassegna "Parole ubikate in mare", è fissato per lunedì 7 luglio alle ore 21,15 in Piazza Sisto IV a Savona.

L'evento, moderato da Renata Barberis, si terrà in ricordo di don Andrea Gallo e in collaborazione con la Comunità di San Benedetto al Porto. L'ingresso è gratuito.

Prendendo spunto dalle parole del "prete di strada" – "Le mie bussole sono due: come partigiano e come essere dotato di una coscienza civile, la mia prima bussola è la Costituzione. Poi, come cristiano, la mia bussola è il Vangelo" – l'incontro metterà a confronto due testi che, seppur appartenenti a mondi diversi, condividono un terreno comune: la difesa della dignità umana, della giustizia e della pace.

Da un lato il Vangelo, che annuncia un messaggio di liberazione e mette al centro gli ultimi; dall'altro la Costituzione, nata dalla Resistenza, che fonda la Repubblica sul lavoro e sull'uguaglianza. Entrambi i testi, pur con linguaggi differenti, richiamano alla responsabilità: il primo interpella la coscienza spirituale, il secondo quella civica. Mettere in dialogo i due documenti significa, secondo gli organizzatori, "costruire una società più umana, dove la fede non si chiude nel privato e la legge non si riduce a burocrazia".

Sul palco si confronteranno due figure simbolo dei rispettivi mondi. Maurizio Landini, da apprendista saldatore a segretario generale della CGIL dal 2019. Don Alessandro Santoro, prete "senza parrocchia" che celebra messa in un prefabbricato a Le Piagge, quartiere disagiato di Firenze, noto per le sue posizioni controcorrente e le sue scelte radicali in difesa degli esclusi.

In caso di pioggia, gli organizzatori fanno sapere che l'incontro potrebbe essere spostato nell'atrio del Comune. Si consiglia di consultare i canali social della libreria Ubik per conferme e aggiornamenti.