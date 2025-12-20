Albenga, ok della Giunta al progetto esecutivo per un intervento di pulizia straordinaria del fiume Centa

È stato approvato dalla Giunta comunale di Albenga il progetto esecutivo per un intervento di pulizia straordinaria del fiume Centa, dando mandato agli uffici di proseguire con l'iter tecnico amministrativo per effettuare le lavorazioni e migliorare il deflusso delle acque.

L’intervento, dell’importo complessivo di circa 110.000 euro compreso di oneri fiscali, riferito al primo lotto interesserà il tratto tra il Ponte Viveri (ponte rosso) e la foce, su entrambe le sponde del fiume, oltre al tratto di sponda sinistra antistante il centro storico.

Le operazioni previste riguardano la pulizia dell’alveo e delle sponde, con taglio della vegetazione spontanea, rimozione di canneti, arbusti e alberi, la raccolta e smaltimento di rifiuti di varia natura.

Le attività saranno svolte da personale specializzato, con l’impiego di attrezzature idonee e nel rispetto delle normative vigenti. Previo parere ed assenso degli Enti interessati dal procedimento ed ottemperate le eventuali prescrizioni si procederà all'esecuzione delle opere, presumibilmente entro il mese di gennaio.

“Si tratta di un intervento importante, atteso da tempo, che ha l’obiettivo di migliorare il deflusso delle acque e ridurre le criticità idrauliche nel tratto che va dalla foce al ponte dell’Aurelia del fiume Centa - afferma il sindaco Riccardo Tomatis - La manutenzione dei rii e dei canali presenti sul territorio comunale rappresenta una priorità per la tutela della sicurezza dei cittadini e del patrimonio urbano. Come Amministrazione stiamo lavorando con continuità, stanziando annualmente risorse significative su questo tema, a cui si affiancano importanti interventi strutturali – come quelli sul rio Fasceo, Carenda e Carendetta attualmente in corso – per un valore complessivo di diversi milioni di euro”.

“Albenga è caratterizzata da una fitta rete di canali e rii e, con una programmazione a rotazione, stiamo cercando di intervenire su tutti. Occorre tuttavia ribadire che, sempre più spesso, gli eventi meteorologici assumono un’intensità tale da comportare inevitabili disagi: una situazione che riguarda Albenga, come molte altre realtà in Italia e non solo. Proprio per questo riteniamo indispensabile una pianificazione di lungo periodo e il supporto di risorse provenienti da enti sovracomunali, in grado di affiancare i Comuni sia negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia nella progettazione di opere strutturali di adeguamento di rii e canali, fondamentali per la sicurezza del territorio”, ha concluso il primo cittadino.