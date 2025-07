Consegna dei defibrillatori a Spotorno, la minoranza: "Iniziativa lodevole, ma assente l'Amministrazione"

Lo scorso martedì 8 luglio, ai Bagni Cerutti, si è svolta la cerimonia di consegna di dieci defibrillatori acquistati e donati alla comunità dagli stabilimenti balneari spotornesi. I nuovi dispositivi salvavita, già operativi e segnalati da apposita cartellonistica, vanno ad aggiungersi ai cinque già presenti sul territorio, contribuendo a rafforzare in modo significativo la rete di primo soccorso a disposizione di residenti e turisti.

Alla cerimonia hanno preso parte i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, della Capitaneria di porto, della Croce Bianca Spotornese, dell’Opera Pia Siccardi e il gruppo consiliare di minoranza “Noi per Spotorno che vorrei”, composto da Massimo Spiga e Stefano Remiddi. Proprio quest’ultimo gruppo, in una nota, ha voluto plaudere l’iniziativa sollevando però anche una critica per l’assenza di rappresentanti dell’Amministrazione comunale all'evento.

«Pur avvisati in tempi stretti, abbiamo trovato il tempo per partecipare a questa importante iniziativa» dichiarano Spiga e Remiddi.

«La beneficenza verso la comunità è sempre un'ottima iniziativa alla quale va un plauso da parte di tutti, istituzioni e cittadini» hanno aggiunto i due consiglieri