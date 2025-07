Auto carbonizzata in località Costa. Arnaldi presenta esposto: "Da circa due mesi è il biglietto da visita di uno dei luoghi più suggestivi di Onzo"

"La fotografia allegata non è stata scattata in una zona di guerra o nella periferia degradata di qualche megalopoli, ma in località Costa di Onzo, splendido e tranquillo borgo a pochi chilometri dal mare . Legge e ordine non dovrebbero essere solo slogan elettorati, ma concreta presenza della legalità sul territorio. Considerando ingiusto il permanere di questo pericoloso biglietto da visita all’ingresso del paese, in qualità di Consigliere Comunale e di cittadino di Onzo, ho presentato un esposto alla Polizia Stradale di Albenga e alla stazione del Carabinieri di Villanova d’Albenga".

Ad affermarlo è Giuliano Arnaldi che prosegue: "Da circa due mesi il biglietto da visita di uno dei luoghi più suggestivi e popolati del nostro Comune è un’auto completamente carbonizzata e abbandonata sulla pubblica via. Non c’è solo un problema di immagine e di decoro, che getta in cattiva luce una località sempre più popolata da turisti prevalentemente stranieri, ma crea concreti pericoli per la salute pubblica dovuti alle polveri ed ai residui dell’incendio oltre al fatto che il mezzo ostruisce parzialmente l’accesso all’unica strada che conduce alla frazione, particolarmente abitata nel periodo estivo".

"Mi risulta che l’Amministrazione Comunale, che non ha competenza in materia, abbia già sollecitato più volte le Autorità preposte senza successo, anche dichiarandosi disponibile a sostenere i costi della rimozione. Non è stato infatti possibile individuare il proprietario del mezzo, anche se è noto l’utilizzatore finale, una persona da mesi al centro di episodi che hanno movimentato la vita del piccolo borgo e preoccupato non poco gli abitati di una paese abitualmente tranquillo. Espongo i fatti affinché chi di dovere prenda i necessari e dovuti provvedimenti, estendendo la propria attività alla verifica di altri mezzi non in regola con le norme previste dalle leggi in materia - ad esempio non assicurati - abbandonati sulla pubblica via", conclude Arnaldi.