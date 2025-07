Porta a porta a Savona, tolti i vecchi bidoni nel Levante della città i residenti vanno a buttare la spazzatura in quelli di Ponente

"Perché butti la spazzatura qui nell’Oltreletimbro, tu che abiti nella zona di Levante della città?" — "Perché non ho voglia di fare il porta a porta".

Protagonisti della scena sono il consigliere di minoranza Maurizio Scaramuzza e un savonese che, “pendolare della spazzatura”, non avendo voglia di fare il porta a porta, ha preferito fare un po’ di strada e conferire nei cassonetti rimasti nell’Oltreletimbro, visto che nella zona dove è partito il nuovo sistema di raccolta i bidoni sono stati tolti. Risultato: i bidoni sono stracolmi.

"È evidente che ci sono dei problemi nell’organizzazione del nuovo sistema di raccolta, con cose che non funzionano — spiega Scaramuzza — ma tutte le mattine vedo file di persone che conferiscono qui in corso Tardy e Benech, cosa che prima non si vedeva, e immagino accada anche in altre zone della città. Questa mattina ne ho vista una che conosco e che so non abita in zona, e le ho chiesto perché conferisse qui. La risposta è stata quella".

Lunedì il porta a porta partirà anche nella zona di Ponente e anche in questa parte della città spariranno i vecchi bidoni dei rifiuti. "Cosa faranno quando non ci sarà più nessun bidone? — conclude Scaramuzza — Forse il problema della città di Savona sono molti dei suoi cittadini, non tutti, che non rispettano le regole, anche se devono comunque essere messi in condizione di conferire correttamente. Vedremo quando toglieranno tutti i cassonetti".