Riva Ligure al via l’11ª edizione di “Sale in Zucca”

Riva Ligure è pronta per dare il via a una delle rassegne culturali più attese della Riviera: l’undicesima edizione di “Sale in Zucca”, in programma dal 17 luglio nella suggestiva cornice di piazza Matteotti. L’iniziativa, curata dal giornalista Claudio Porchia, unisce cultura, spettacolo e valorizzazione del territorio in un’atmosfera informale e aperta a tutti.

Per sei serate, la piazza si trasformerà in un vero e proprio salotto sotto le stelle, dove parole, musica, emozioni e buon vino saranno gli ingredienti principali di un programma ricco di ospiti e sorprese.

Ad aprire la rassegna, giovedì 17 luglio alle ore 21:15, sarà un protagonista assoluto della comicità italiana: Enrico Beruschi. Con la sua ironia inconfondibile e un bagaglio di esperienze che attraversa decenni di spettacolo, Beruschi racconterà la sua vita tra palcoscenico e televisione, dagli esordi inaspettati ai successi più grandi, passando per gli incontri che lo hanno segnato e le sfide che ha saputo trasformare in occasioni.

Un viaggio personale e sorprendente, tra aneddoti, invenzioni e riflessioni di un "osservatore ragioniere" diventato attore quasi per caso, senza provini e senza calcoli, ma con un talento naturale per la scena. Una narrazione che promette leggerezza e profondità, con quel tocco di umanità che ha sempre contraddistinto il volto – e la risata – di Beruschi.

Il programma proseguirà per tutto il mese di luglio con appuntamenti che vedranno salire sul palco autori, giornalisti, attori e personaggi del mondo della cultura, in un dialogo continuo con il pubblico.

Sottolinea Francesco Benza, vice sindaco: “‘Sale in Zucca’ è un’occasione preziosa per incontrare grandi personalità in un contesto informale, inclusivo e accessibile. Una rassegna che negli anni ha saputo crescere, senza perdere il suo spirito originario: quello di unire cultura, territorio e convivialità.”

Anche quest’anno, sponsor tecnico dell’evento sarà la Cantina SanSteva, da sempre attenta alla promozione dei vitigni autoctoni e alla tutela della tradizione vitivinicola del Ponente ligure. Durante le serate, il pubblico avrà l’opportunità di degustare una selezione curata dei migliori vini della cantina, tra cui spicca il Moscatello di Taggia, vitigno storico recentemente riscoperto e rilanciato grazie al lavoro congiunto di agricoltori, enologi e istituzioni locali. Un connubio tra cultura e vino che rafforza il legame con il territorio, trasformando ogni incontro non solo in un’occasione di riflessione e intrattenimento, ma anche in un'esperienza sensoriale che racconta, attraverso i sapori, la storia e l’anima della Liguria di Ponente.

Tutti gli incontri si terranno in Piazza Matteotti, ad ingresso libero e con inizio alle ore 21.15

Questo il programma completo

Giovedì 17 luglio

ENRICO BERUSCHI: “Una vita meravigliao”

Enrico Beruschi racconta con ironia e sincerità la sua vita, dagli esordi al successo, tra aneddoti personali e incontri significativi. Dall’infanzia alla scoperta del talento comico, il libro svela il percorso di un attore nato per il palco. Un viaggio emozionante tra gavetta, amicizie e una simpatia senza tempo.

Giovedì 24 luglio

Alessandro Di Battista “Democrazia deviata”

Reporter, scrittore e attivista, nel 2018 sceglie di non ricandidarsi alle elezioni politiche per dedicarsi alla scrittura e alla produzione di documentari sull’Iran, sul centro America e sulla Russia e di reportage per Il Fatto Quotidiano. “Democrazia deviata” è il suo ultimo libro.

Giovedì 31 luglio

Fulvio Damele “La partita fantasma” e Stefano Pezzini Sull’onda del gusto ligure

La partita fantasma è una spy story tra guerra e dopoguerra, ricca di intrighi, azione, amore e amicizia, ambientata tra la Riviera ligure e scenari internazionali. Al centro, una misteriosa partita di carburante e una rete segreta legata ai nazisti in fuga. Tra spie, giovani eroi e colpi di scena, si intrecciano sport, storia e memoria.

Sull’onda del gusto ligure è un viaggio nella tradizione culinaria ligure, tra storia, prodotti tipici e ricette rivisitate dallo chef stellato Claudio Pasquarelli. Frutto di cinquant’anni di esperienza, celebra la cucina povera e autentica delle origini. Il libro unisce aneddoti, immagini e un capitolo dedicato ai vini liguri.

Venerdì 8 agosto

Antonio Padellaro “Antifascisti Immaginari”

Antifascisti Immaginari di Antonio Padellaro contrappone gli eroi veri della Resistenza ai teatrini mediatici sull’eredità del fascismo. Tra immagini storiche e polemiche attuali, il libro denuncia l’ipocrisia politica e televisiva. Con un’introduzione di Marco Travaglio, smaschera le finzioni del dibattito pubblico.

Giovedì 21 agosto

Bassetti “Essere medico”

Un libro essenziale per comprendere il mestiere del medico oggi, tra aneddoti, consigli e riflessioni utili a medici e pazienti. Oltre alla preparazione tecnica, sono le qualità umane — empatia, ascolto e dedizione — a fare davvero la differenza. L’empatia crea fiducia reciproca e rende possibile una

vera alleanza terapeutica.

Giovedì 28 agosto

Pino Petruzzelli “Io sono il mio lavoro” omaggio a Libereso nel centenario della sua nascita

Attore e regista, Petruzzelli racconta una Liguria fatta di fatica, vigneti e volti, celebrando il lavoro e la dignità delle persone. Io sono il mio lavoro non parla di vino in termini tecnici, ma di storie umane e bellezza autentica. Il libro raccoglie 32 incontri e il testo dell’omonimo spettacolo teatrale.