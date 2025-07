Albenga, jazz e poesia sotto le stelle: in piazza dei Leoni “Divina in Blue”

Da questa sera (29 luglio) per tre giorni, alle 21.30 in piazza dei Leoni ad Albenga, appuntamento con “Divina in Blue”, l’originale rassegna che fonde i versi immortali della Divina Commedia con le sonorità dei grandi maestri del jazz. Dopo l’Inferno accompagnato dalla musica di Thelonious Monk, la serata di domani sarà dedicata al Purgatorio, sulle note raffinate e vibranti di George Gershwin, e dopodomani spazio al Paradiso e alle musiche di Duke Ellington.

A introdurre la cantica e a guidare il pubblico attraverso una selezione antologica di circa 500 versi sarà Giannino Balbis, ex docente, poeta e saggista, ideatore del progetto insieme al pianista Alessandro Collina, interprete jazz di fama internazionale. Sarà Maria Vittoria Barroero a condurre la serata, che si preannuncia come un intenso viaggio poetico e musicale.

“Divina in Blue” nasce da un’intuizione tanto semplice quanto potente: affiancare alle tre cantiche dantesche tre giganti del jazz americano – Monk per l’Inferno, Gershwin per il Purgatorio, Ellington per il Paradiso – creando un format culturale inedito, tra lettura ad alta voce e concerto. Le musiche, scelte e interpretate dal maestro Collina, si alternano e intrecciano alla lettura, amplificando il senso delle parole dantesche e offrendo nuove chiavi di ascolto e riflessione.

Non solo spettacolo, ma anche divulgazione: al termine del reading, se lo vorrà il pubblico, si potrà aprire un dibattito libero su Dante e il jazz. Un’occasione per riscoprire la forza educativa e liberatoria della poesia e della musica, entrambe capaci di parlare alla coscienza dell’uomo e di proporre, oggi come ieri, un messaggio di riscatto, libertà e speranza.