"Parole antiche per pensieri nuovi/Mediterraneo": a Finale Ligure Piergiorgio Odifreddi con “La matematica degli arabi”

"Parole antiche per pensieri nuovi/Mediterraneo". ideato e diretto da Sergio Maifredi, prosegue il 4 agosto, alle 21 al Forte San Giovanni di Finale Ligure, con Piergiorgio Odifreddi protagonista di una lectio magistralis su “La matematica degli arabi” con il suo stile diretto che rende chiari concetti e dati complessi, abbattendo i luoghi comuni più diffusi.

Per comprendere la geometria moderna, dobbiamo iniziare dagli arabi. L’algoritmo è un’invenzione araba. Le funzioni stesse, benché già usate in pratica dagli Egizi, furono isolate in teoria soltanto nel IX secolo dagli Arabi. In particolare, la prima tavola di tangenti è dovuta a al-Khuwarizmi, dal cui nome deriva il termine «algoritmo». E la prima tavola di cotangenti è dovuta a Al-Mervazi, che veniva chiamato «il calcolatore». In quello stesso secolo al-Battani definì anche gli inversi di seno e coseno, chiamati rispettivamente cosecante e secante, e ne compilò le prime tavole. Fu così completata la lista delle sei funzioni trigonometriche, definite come i possibili rapporti fra i lati di un triangolo rettangolo (ce ne sono sei, perché ognuno dei tre lati può essere messo in rapporto con gli altri due). Come dimostrano i nomi appena citati, a questo punto il testimone della matematica era ormai passato nelle mani degli arabi. Si era così conclusa l’era eroica della geometria classica.

