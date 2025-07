Soleluna Village di Albissola Marina (SV): non solo musica, ma anche eventi e gusto

Pochi artisti possono vantare, come Neri Marcorè, una carriera di grande successo, ma soprattutto lontana dalle convenzioni: il suo multiforme talento gli ha infatti permesso di essere un volto televisivo eclettico in programmi come La Corrida, Il Tempo che fa, fino a Maratona Musei, senza dimenticare le serie Tv, fra cui Tutti Pazzi per amore , I Medici-Nel nome della Famiglia, Mameli –Il ragazzo che sognò l’Italia, e poi di fare indimenticabili imitazioni, Piero Fassino, Gad Lerner, Bruno Pizzul, solo per citarne alcune. Se il cinema lo ha visto protagonista di molti film e, di recente, anche regista di Zamora, ambientato negli anni sessanta nel periodo del boom economico, che ha ottenuto una candidatura ai David di Donatello, in teatro egli ha calcato le scene fin dal 1993, oltre che in spettacoli di prosa, anche in concerti e spettacoli a tema musicale, come Le mie canzoni altrui, Incontro in Musica tra Faber e Gaber “Un certo Signor G e Gaber. Mi fa male il mondo. E proprio la musica è, fin da bambino, una delle grandi passioni dell’attore. che lunedì 21 luglio sarà ad Albissola Marina al SoleLuna Village con il concerto Doppia Coppia, già portato in tournée con grande successo. Inedita la formazione di musicisti da cui Marcorè sarà accompagnato nell’esecuzione di canzoni note e meno famose, la violinista Anais Drago, la violoncellista Chiara di Benedetto, insieme all’amico polistrumentista Domenico Mariorenzi.

La particolarità della serata, che si preannuncia davvero speciale, e dove il palco, posto sulla bella spiaggia del SoleLuna Village, avrà come suggestivo sfondo il mare, è la possibilità, prima del concerto, di cenare sull’elegante terrazza, in stile etno- chic, gustando le specialità del ristorante del locale albissolese, ben noto per la sua cucina.

Il pesce la fa naturalmente da protagonista nel menu, sin dagli antipasti con le tipiche Alici ripiene e fritte con panissa e misticanza, ma anche con varianti più originali quali le Code di gambero alla soia con purea di ceci e sesamo nero e, per i vegetariani, esotiche Falafel di piselli e pistacchi con salsa di yogurt al curry.

Il tonno fresco, accompagnato da pomodorini ed erba cipollina, insaporisce i paccheri in un primo fresco e delizioso. Per i tradizionalisti, in menu non mancano Tagliolini allo scoglio e Trofie al pesto. Sempre il Tonno, questa volta scottato, con salsa di zucchine e coulis di pomodoro allo zafferano, è protagonista di un saporito secondo piatto, mentre l’Ombrina viene servita con pomodori cuore di bue e pesto.

La cucina, che non dimentica la tradizione, pur sperimentando inediti, gradevoli accostamenti, come nel Polpo arrosto, coulis di pomodoro, bufala liquida e olive disidratate, propone per dessert dolci deliziosi. Da provare la Torta della nonna con crema e pinoli e la Mousse alla nocciola e bisquit al cioccolato. Una ricca carta dei vini accompagna una cena quasi pieds dans l’eau, in attesa di lasciarsi trasportare dalla musica, dalla voce dell’artista marchigiano e dall’incantevole atmosfera in riva al mare, durante l’imperdibile concerto Doppia coppia di Neri Marcorè.

Neri Marcorè Doppia Coppia, lunedì 21 luglio ore 21.00

I biglietti si possono acquistare direttamente al SoleLuna Village, sul suo sito o su TicketOne

SoleLuna Village , Corso Baldovino Bigliati 5, Albissola Marina, tel.019480285 www.solelunavillage.it