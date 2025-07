Villanova d’Albenga, serata al profumo di basilico per il ritorno della rassegna “Autori a Bossoleto”

Dopo il consenso ottenuto della prima edizione, torna dal 22 Luglio, alle ore 21.15, la rassegna “Autori a Bossoleto”, promossa dal Comitato di Bossoleto con il patrocinio del Comune di Villanova d’Albenga e la collaborazione dell’editore Delfino Moro.

Cinque incontri con sette autori, presentati dalla giornalista Monica Napoletano, che animeranno la piazzetta del suggestivo e caratteristico borgo in pietra di Bossoleto tra libri, tradizioni locali e convivialità.

La formula di quest’anno prevede un mix fra libri e degustazioni che traggono ispirazione dai libri presentati.

Ogni sera, dopo la presentazione dei libri, oltre al consueto brindisi conviviale curato dal Comitato di Bossoleto, ci sarà il “Libro da bere”, con assaggio di un cocktail a tema, ideato e raccontato da Ottavia Castellaro e tratto dal suo libro “Aromatiche da…bere”.

Mix fra libri e sapori fin dal debutto il 22 luglio, ore 21.15, con una serata “al profumo di basilico” complice il bel libro di Sandra Berriolo “Il libro del basilico – Tutti gli Ocimum del mondo” (Ed. Delfino Moro) da cui trae spunto il coinvolgente viaggio che Sandra fa compiere al pubblico tra i 65 tipi di basilico esistenti al mondo: tra usi antichi e moderni, tradizioni nel mondo e curiosità botaniche.

Accanto a Sandra, ci sarà Simone Peirano, esperto e promotore della tradizionale ricetta del pesto, che coinvolgerà il pubblico in un Laboratorio di pesto al mortaio, illustrando ingredienti, gesti e segreti della preparazione autentica e tradizionale dando consigli anche a chi non possa quotidianamente armarsi di pestello e mortaio.

In chiusura degustazione di pesto fresco e brindisi conviviale.



Per il “Libro da bere”, il primo cocktail in programma è il Mojito Camallito, ispirato al basilico, proposto da Ottavia Castellaro.

“Una occasione fra dialogare in piazzetta a Bossoleto, al fresco dell’immediato entroterra, con autori di storie di ambientazione anche locale – spiegano gli organizzatori del Comitato- Siamo grati all’Amministrazione Comunale e a tutti gli autori che hanno creduto in questo progetto, insieme all’editore Delfino Moro che collabora dalla prima edizione”.



Ecco il programma completo della rassegna Autori a Bossoleto



Il 26 luglio, la rassegna prosegue con il professor Gino Rapa che presenta il nuovo libro “Fabulé. Favole antiche per lettori moderni” (Ed. Delfino Moro).

Appositamente per Bossoleto il professore propone una serata accompagnata dall’intervento musicale dell’Aqustic Duo.

Sarà un viaggio culturale che toccherà tutti i suoi libri, fra favole e modi di dire contemporanei che affondano le radici nel mondo latino e greco.



Il cocktail proposto da Ottavia sarà Abeja Buena, che ha fra gli ingredienti il miele e si ispira alle fiabe con le api citate da Rapa.



Per gli appassionati del genere giallo e noir, la rassegna propone ben 4 autori.



L’8 agosto, ore 21.15, il duo d’eccezione con Pupi Bracali che presenta il nuovo libro “Dalle paludi al cielo” edito da Delfino Moro, editore che ha siglato anche il ritorno alla scrittura di Daniele G Genova che a Bossoleto presenta il suo nuovo libro “Silenzio a Ponente”.

Due libri, due autori, due amici a confronto sul potere delle storie in ambientazione ligure e della scrittura per una serata che esplora il noir d’autore.

Cocktail misterioso by Ottavia Castellaro come si addice al tema.



Il 19 agosto sarà la volta di un duo di giallisti affiatati, Patrizia Petruccione e Riccardo Aicardi che presentano “Una camicia rosso sangue” (Robin Edizioni), ultimo di una serie di gialli di successo ambientati nel Risorgimento e che propone un nuovo caso per l’investigatore Dho, nella Sicilia del 1860.

Per Brindisi, non mancherà cocktail e condiglione.



Il 30 agosto, Autori a Bossoleto propone una serata in collaborazione con FIDAPA BPW Italy – sezione Albenga. Grazie ad Agostina Isoleri e Valeria Moirano viene proposta una “lettura al femminile dell’esperienza di Mons. Antonio Isoleri da Villanova a Filadelfia” tratta dal loro libro “Un ponte sull’Atlantico”

Ultimo Brindisi e cocktail della rassegna.