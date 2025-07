Finale, controlli del fine della polizia locale: sequestro di merce contraffatta e guida in stato d’ebbrezza

Fine settimana di intensa attività per la polizia locale di Finale Ligure, impegnata nel dispositivo estivo predisposto per gestire l’afflusso di turisti e vacanzieri che hanno scelto la cittadina rivierasca per il loro fine settimana, nonostante il meteo instabile.

Come previsto dal piano di sicurezza stagionale, i turni sono stati modulati per garantire la presenza di pattuglie fino alle 3 del mattino, con l’obiettivo di contenere gli eccessi della movida notturna, contrastare episodi di microcriminalità e tutelare il patrimonio pubblico e privato.

Nel corso dei controlli, nella giornata di sabato è stato effettuato un sequestro significativo di merce contraffatta, al termine di un’operazione contro l’abusivismo commerciale. Gli agenti sono riusciti a recuperare una cinquantina di articoli tra capi d’abbigliamento e accessori, abbandonati dai venditori abusivi che si sono dileguati non appena si sono accorti della presenza delle forze dell’ordine.

Sempre sabato, è stato fermato il conducente di uno scooter sorpreso alla guida con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Domenica mattina, infine, gli agenti sono intervenuti in diversi punti della città per monitorare e mitigare gli effetti del violento acquazzone che ha colpito la zona, causando allagamenti e disagi alla circolazione.