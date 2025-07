Finale, si masturba sul terrazzo davanti a decine di passanti: interviene la polizia locale

Ha suscitato sconcerto e indignazione tra i passanti quanto accaduto nel fine settimana a Finale Ligure, dove un uomo è stato sorpreso completamente nudo mentre si masturbava sul terrazzo della propria abitazione, affacciata su una zona centrale della città.

La scena, visibile dalla strada, è stata notata da decine di persone che hanno immediatamente segnalato l’accaduto alla Polizia Locale. Gli agenti, già impegnati nei servizi straordinari previsti per la stagione estiva, sono intervenuti rapidamente e hanno identificato l’uomo, poi accompagnato presso il comando.

Nei suoi confronti è scattata una contestazione per atti osceni in luogo pubblico. Viste l’età dell’uomo e le condizioni di forte degrado in cui versava l’alloggio, è stato anche richiesto l’intervento dei servizi sociali del Comune per una valutazione della situazione abitativa e personale.