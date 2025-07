Calice, lo spettacolo "Le luci del cielo" cambia location causa maltempo

Lo spettacolo "Le luci del cielo" di e con Pino Petruzzelli, con gli intermezzi musicali di Riccardo Pampararo alla chitarra, in programma stasera 21 luglio alle ore 21 con ingresso libero a Calice Ligure presso il vivaio forestale Pian dei Corsi, a causa delle condizioni meteo che impediscono l’accesso al vivaio, sarà rappresentato in piazza della chiesa di San Nicolò a Calice Ligure, dove è presente un ampio parcheggio. In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo in chiesa.

Pino Petruzzelli crede da sempre in un teatro capace di infondere fiducia nella vita. "Le luci del cielo" mette al centro il territorio, la natura e le nostre radici. Come scrive il poeta Franco Arminio: “Abbiamo bisogno di gente che ama gli alberi e riconosce il vento.”

Lo spettacolo fa parte della stagione Calice Estate, a cura dell’Associazione Calice Ligure Città della Musica e del Comune di Calice Ligure.