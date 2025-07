Eventi estivi al Museo Lai di Peagna: tornano i Summer Lab e le serate a tema "Animali notturni"

Dopo il grande successo delle passate edizioni, il Museo Paleontologico “Silvio Lai” di Peagna (Ceriale) è felice di presentare il programma degli eventi estivi che si svolgeranno nei mesi di luglio e agosto. Le attività, pensate per coinvolgere bambini e famiglie, offriranno occasioni uniche per scoprire il patrimonio paleontologico del museo in modo divertente, educativo e coinvolgente.

Tra le iniziative più attese torna “Esploratori notturni”, una suggestiva visita serale all’interno del museo, durante la quale adulti e bambini potranno esplorare le sale con l’ausilio di torce elettriche, vivendo l’emozione di un viaggio nel tempo in un’atmosfera unica. Gli appuntamenti sono previsti ogni venerdì alle ore 21, nelle seguenti date: 25 luglio, 1, 8 e 15 agosto. Il costo dell’attività è di 3 euro a bambino, comprensivo dell’ingresso al museo.

Per i piccoli amanti dell’avventura ci sarà la divertente “Caccia al tesoro: voglio fare il paleontologo”, un gioco educativo che si svolgerà nel giardino geologico del museo. I bambini saranno coinvolti in una serie di indovinelli, prove e giochi a tema paleontologico che li porteranno a scoprire il “tesoro” nascosto. L’attività si terrà il sabato pomeriggio, a partire dalle ore 16, nelle giornate del 26 luglio, 2, 9 e 16 agosto. Il costo è di 5 euro a bambino, con ingresso al museo incluso.

La domenica mattina, invece, sarà dedicata alla creatività con l’iniziativa “Crea il tuo fossile”. I partecipanti avranno la possibilità di realizzare il proprio fossile in gesso, scoprendo in modo semplice e divertente come si formano questi straordinari reperti. L’attività si svolgerà dalle 10 alle 12 nelle domeniche del 27 luglio, 3, 10 e 17 agosto. Anche in questo caso, il costo è di 5 euro a bambino, comprensivo dell’ingresso al museo.

Completano il programma due speciali serate a tema “Animali notturni”, pensate per tutta la famiglia. Con la guida di un naturalista esperto, i partecipanti scopriranno le abitudini delle creature che popolano la notte e parteciperanno a una breve escursione nei dintorni del museo. Le serate si terranno lunedì 28 luglio e lunedì 25 agosto, con inizio alle ore 21. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotare. Si consiglia di indossare scarpe comode e di portare una torcia.

Per garantire lo svolgimento ottimale delle attività, ogni laboratorio sarà riservato a un massimo di 10 bambini, mentre per le serate a tema il numero massimo di partecipanti è fissato in 20 persone. È richiesto un numero minimo di 3 iscritti per attivare ciascuna attività e la prenotazione è obbligatoria per tutte le proposte.

Per ulteriori informazioni e per prenotare è possibile telefonare al numero 0182 990208, scrivere una mail a museoceriale@gmail.com, oppure visitare il sito web e i canali social del Museo.

Il Museo Paleontologico “Silvio Lai” si trova a Ceriale, in frazione Peagna, in via Nuova di Peagna 209.