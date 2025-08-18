A Laigueglia il concerto "Raffinata o rigorosa? Musica rara tra Francia e Germania"

Martedì 19 alle 21.15 all’oratorio santa Maria Maddalena a Laigueglia si terrà il concerto "Raffinata o rigorosa? Musica rara tra Francia e Germania". L’evento è organizzato dalla Parrocchia di Laigueglia per la rassegna Di Voci e d’Accordo

Si tratta di una raccolta di brani inconsueti, vere perle rare della storia musicale,

protagonisti Francesco Verzillo, tromboni romantici e Donato Giupponi al

pianoforte.



Un concerto dall'ampio stile canoro, dal timbro ricco e nobile, esaltato

dall'uso del trombone storico e del pianoforte ottocentesco. Composto da

piccoli capolavori di A. Barthe, H. Chrétien, F. Schubert, C. H. Meyer,

particolarmente significativi e adatti all'esecuzione concertistica.