 / Eventi

Eventi | 18 agosto 2025, 10:18

A Laigueglia il concerto "Raffinata o rigorosa? Musica rara tra Francia e Germania"

Prosegue la rassegna Di Voci e d’Accordo

A Laigueglia il concerto &quot;Raffinata o rigorosa? Musica rara tra Francia e Germania&quot;

Martedì 19 alle 21.15 all’oratorio santa Maria Maddalena a Laigueglia si terrà il concerto "Raffinata o rigorosa? Musica rara tra Francia e Germania". L’evento è organizzato dalla Parrocchia di Laigueglia per la rassegna Di Voci e d’Accordo

Si tratta di una raccolta di brani inconsueti, vere perle rare della storia musicale,
protagonisti Francesco Verzillo, tromboni romantici e Donato Giupponi al
pianoforte.

Un concerto dall'ampio stile canoro, dal timbro ricco e nobile, esaltato
dall'uso del trombone storico e del pianoforte ottocentesco. Composto da
piccoli capolavori di A. Barthe, H. Chrétien, F. Schubert, C. H. Meyer,
particolarmente significativi e adatti all'esecuzione concertistica.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium