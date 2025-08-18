Finale, tre grandi firme del Corriere della Sera per la settimana di "Un Libro per l’Estate"

La rassegna letteraria Un Libro per l’Estate, giunta alla sua trentesima edizione, torna ad animare piazza San Giovanni Battista a Finale Ligure Marina con tre serate di incontri che vedranno protagonisti nomi di spicco del giornalismo e della narrativa italiana.

Si parte stasera, lunedì 18 agosto, con Simona Ravizza, giornalista d’inchiesta del Corriere della Sera, che presenterà "Codice Rosso. Come la sanità pubblica è diventata un affare privato" (Fuori Scena Edizioni), scritto insieme a Milena Gabanelli. Con l’avvocata Caterina Malavenda, Ravizza racconterà le ombre di un sistema sanitario che, da modello mondiale, si è progressivamente trasformato in un meccanismo fragile, spesso piegato agli interessi economici. Attraverso documenti, testimonianze e dati aggiornati, il volume svela come carenze strutturali, abusi e speculazioni stiano alimentando la deriva di un diritto fondamentale.

Mercoledì 20 agosto sarà invece la volta di Elvira Serra, altra firma del CorSera e autrice di romanzi di successo, che presenterà "Le voci di via del silenzio" (Solferino). Con Caterina Malavenda dialogherà attorno a una storia intensa e sospesa tra giornalismo e spiritualità: quella di una ex inviata speciale, oggi monaca di clausura, e di un giovane reporter che da quell’incontro troverà nuovi interrogativi su sé stesso e sul proprio futuro. Un romanzo che riflette sul senso delle scelte, sulle rinunce e sul bisogno universale di ricerca interiore.

La rassegna proseguirà quindi giovedì 21 agosto con Federico Fubini, vicedirettore ed editorialista economico del medesimo quotidiano nazionale, che converserà con Caterina Malavenda. Autore di numerosi saggi, Fubini porterà al pubblico la sua ultima fatica, "L’oro e la patria" (Mondadori, 2024), offrendo una lettura lucida delle dinamiche economiche e politiche che attraversano l’Italia e l’Europa contemporanee.