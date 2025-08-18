Dalla PFM ai Gipsy King, bilancio positivo per il "Finale Music Festival": cinque concerti e migliaia di presenze

L'esplosione di energia scatenata dalle chitarre dei Gipsy Kings e un caloroso abbraccio di folla a gremire Piazza Vittorio Emanuele hanno chiuso, lo scorso 16 agosto, l’edizione estiva del "Finale Music Festival". Cinque concerti a ingresso libero che hanno accolto un pubblico complessivamente stimato per oltre 30mila presenze, sommando i diversi eventi.

Il festival, un mix di proposte artistiche, perfettamente in linea con la vocazione culturale e turistica della città, ha visto la sua apertura con l'atteso concerto della Premiata Forneria Marconi (PFM) i, unica tappa ligure del tour “Doppia Traccia”, durante il quale la storica band ha reinterpretato i suoi successi insieme ai brani scritti con Fabrizio De André. In apertura si è esibita la cantautrice Francesca Lina. Tre giorni dopo, l’11 agosto, è stata la volta de La Crus, che hanno salutato il pubblico finalese con l’ultimo concerto celebrativo dei loro trent’anni di carriera, preceduto dall’opening act di Diletta Fosso. Il 14 agosto ha portato sul palco Grido, protagonista di una serata vibrante che ha ripercorso la sua carriera da solista e con i Gemelli Diversi e Articolo 31, accompagnato dal DJ set di Lisbona. Ferragosto ha visto invece l’arrivo dei Rockets con il loro spettacolare laser show del tour “The Final Frontier”, che ha infiammato la piazza prima di lasciare spazio al DJ set del Mugugno Finalese. Gran finale il 16 agosto con i Gipsy Kings by Diego Baliardo, unica data italiana del loro tour mondiale, preceduti dallo spettacolo dei fuochi d’artificio e dal DJ set di Edo Disco Riviera.

Il sindaco di Finale Ligure, Angelo Berlangieri, ha sottolineato come questa edizione abbia consolidato il ruolo della città come protagonista culturale e musicale in Liguria: «Per la prima volta nella sua storia la nostra città ha ospitato un festival di musica leggera con produzioni di livello internazionale, registrando numeri da record. Abbiamo perseguito e raggiunto l'obiettivo di offrire ai nostri concittadini e ai nostri ospiti un intrattenimento di altissima qualità e di far parlare di Finale Ligure anche a livello nazionale».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore alla cultura Maura Firpo, che ha evidenziato la varietà della proposta musicale e il calore della risposta del pubblico: «Ci siamo rivolti a tutte le età e sensibilità, e la presenza di fan club da altre regioni italiane, accanto a turisti e residenti, lo dimostra. È stato un risultato ambizioso, reso possibile dal lavoro delle professionalità coinvolte e dall’impegno instancabile dei nostri volontari, che ringraziamo moltissimo. Già nelle prossime settimane inizieremo a lavorare agli appuntamenti autunnali e all’edizione invernale».

Il direttore artistico Roberto Grossi ha parlato di «cinque concerti-evento unici ed inediti per il nostro territorio e di altissimo livello, capaci di lasciare ricordi ed emozioni irripetibili legati a un’immagine positiva e vitale della città. Spettacoli che sicuramente hanno lasciato ricordi ed emozioni irripetibili che si legassero ad un'immagine viva e positiva della nostra città. Un lavoro di mesi, difficili e faticosi, che lo straordinario successo di pubblico ha ripagato pienamente».

Fabio Gallo, che ha collaborato alla direzione artistica e organizzativa, ha posto infine l’accento sulla dimensione territoriale più ampia del progetto: «Il Finale Music Festival si inserisce in una strategia di crescita e promozione non solo artistica e culturale, ma anche mediatica. Nord Ovest Cultura ha accolto il patto d’intesa Ponente Vibes che, insieme ai comuni di Pietra Ligure e Loano, mira a creare un amalgama extraterritoriale capace di valorizzare tutta l’offerta turistica».