Jazz sotto le stelle con Martina Cazzola e Dino Cerruti al Boma di Varazze

Giovedì 21 agosto alle ore 20:00 torna l’appuntamento settimanale con HAPPY DINNER – CENA IN JAZZ, che avrà come protagonista la cantante Martina Cazzola, capace di conquistare il pubblico con la sua voce calda e graffiante.

Ad accompagnarla ci sarà al contrabbasso il Maestro Dino Cerruti, insieme agli allievi del Conservatorio “Paganini” di Genova, Simone Sirello alla chitarra e Lorenzo Pescio alla batteria.

Dopo una lunga carriera come bassista e contrabbassista nell’ambito pop e rock, Dino Cerruti si avvicina al jazz approfondendo gli studi con maestri come Piero Leveratto e Aldo Zunino. Ha collaborato con numerosi artisti e studi di registrazione come strumentista, arrangiatore e autore, partecipando anche a festival nazionali e internazionali, tra cui Umbria Jazz, il Festival di Cervo e il Festival International de Tango di Aix-les-Bains. Parallelamente ha svolto una consolidata attività didattica, come docente in masterclass, scuole e conservatori, e oggi insegna presso varie scuole di musica tra Genova, Ovada e Albisola.

Sulla terrazza fronte mare della Marina di Varazze, il nono appuntamento in programma vedrà quindi uno speciale Jazz Quartet, con un viaggio raffinato attraverso l’interpretazione del grande song book americano.

ℹ Info e prenotazioni:

📞 019 934530

💻 www.bomavarazze.it/reservation

📱 www.bomavarazze.it