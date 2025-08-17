“Il liberale Pannunzio”: ad Andora la presentazione del libro del prof. Pier Franco Quaglieni

Mercoledì 20 agosto alle ore 21,30 nell'Anfiteatro dei Giardini di Palazzo Tagliaferro ad Andora, per il ciclo "Sguardi laterali: incontri con gli autori su temi inconsueti" promosso dal Comune di Andora, lo storico prof. Pier Franco Quaglieni presenterà il libro di cui è curatore "Il liberale Pannunzio.Tutto l'oro del Mondo?" Pedrini Edizioni, in dialogo con Christine Enrile curatrice di "Sguardi laterali".

Il volume raccoglie, tra il resto, oltre 60 inediti di grande valore storico su Mario Pannunzio (Lucca, 1910 - Roma, 1968), giornalista e scrittore, e sul settimanale da lui fondato e diretto "Il Mondo" (1949 - 1966). A volte anche solo in una battuta fulminante, quasi un tweet ante litteram, viene condensato un ricordo del tutto inedito sul giornalista ed il suo giornale.