Musica sotto le stelle: la Filarmonica Guido Moretti 1518 in scena il 21 agosto al Soccorso

Nuova serata in musica a Pietra Ligure, in piazza Boccardo. Giovedì 21 agosto, nell'ambito della rassegna "Anfiteatro sotto le stelle", il quartiere del Soccorso ospiterà il concerto della Società Filarmonica Guido Moretti 1518.
Considerata la banda più antica d'Italia, l'orchestra filarmonica, composta da oltre 40 musicisti, si esibirà con un vasto repertorio. Il programma della serata, condotto da Massimo Boragno e sotto la direzione del maestro Paolo Gazzano, spazierà dalle classiche marce sinfoniche ai capolavori di grandi maestri come Strauss, Brahms e Sousa, includendo anche le suggestive note di Ketelbey. A rendere l'atmosfera ancora più speciale, la splendida voce di Sara Basso interpreterà alcuni brani evergreen.