Finale Ligure palcoscenico di una prima mondiale: torna {te}che Festival – 11esima edizione

Finale Ligure torna protagonista della scena artistica contemporanea grazie all’undicesima edizione di {te}che – Festival diffuso di Arti Performative, organizzato dall’Associazione Culturale Emsteludanza.

Dal 28 luglio a ottobre 2025, il festival porterà nei luoghi più suggestivi del territorio un programma che intreccia arte, paesaggio e comunità, con uno sguardo rivolto alle avanguardie artistiche e tecnologiche.

Dopo alcuni anni dedicati al Piccolo Festival delle Culture Verticali, Emsteludanza riporta alla luce {te}che in una veste rinnovata: un contenitore prezioso in cui l’arte diventa esperienza condivisa tra artisti, pubblico e territorio.

La rassegna si apre il 28 e 29 luglio a Finalborgo, presso I Chiostri di Santa Caterina, con un doppio appuntamento imperdibile. In prima assoluta mondiale, sarà presentata “Blanco”, videoarte sperimentale del giapponese Tatsuya Fujimoto, artista internazionale già presente alla Biennale di Venezia, al Berlin Atonal e all’ICA di Londra. L’opera, ambientata in un mondo “sospeso in un sogno a colori spenti”, debutta proprio a Finale Ligure prima della sua pubblicazione ufficiale nel 2025. A seguire, “Hydrocosmos VR”, film in realtà virtuale della compagnia Tecnologia Filosofica e del regista Milad Tangshir: un’esperienza immersiva tra danza, immagini e suoni che trasporta lo spettatore all’alba della vita, grazie all’uso di visori per la realtà virtuale.

Due proposte che testimoniano la volontà del festival di essere un ponte tra tradizione e innovazione, tra territorio e scena internazionale.

Completano il programma:

Installazioni sonore, come la Cripta Sonora di Giorgio Bormida

Spettacoli di danza contemporanea con DEOS danse ensemble (diretto da Giovanni Di Cicco) e Tocnadanza Venezia (diretta da Michela Barasciutti)

Letture coreografiche, tra cui Memoria e Vertigine del Mito con Francesca Sensini

Eventi speciali come lo Yoga all’alba con la danzatrice e autrice Francesca Zaccaria, sul molo di Varigotti

Il festival proseguirà:

13 settembre a Orco, presso l’anfiteatro naturale di Monte Cucco, con laboratori e performance in natura

26 e 30 ottobre al Nuovofilmstudio di Savona, con l’appuntamento dedicato alla videodanza, in collaborazione con il collettivo Augenblick

Un percorso che continua il dialogo tra corpo, paesaggio e visione, alla base della filosofia di {te}che.

{te}che si conferma un evento importante per la promozione culturale e turistica del Finalese, capace di coinvolgere pubblici diversi e valorizzare luoghi simbolo del territorio.

“Il nostro obiettivo – dichiarano le direttrici artistiche Lucia, Emanuela e Roberta – è custodire e condividere l’arte come un bene raro e prezioso, e al tempo stesso farne esperienza viva e collettiva, capace di interrogare e trasformare chi la attraversa. Portare una prima mondiale e un’opera in realtà virtuale in spazi storici e naturali – concludono – significa ribadire che il nostro territorio può essere un centro di produzione e fruizione culturale d’avanguardia”.