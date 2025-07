Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento: il 25 luglio evento a Borgio Verezzi

Anche quest'anno, a Borgio Verezzi, si svolgerà la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento; l’iniziativa, prevista dal progetto “Bandiera Blu”, ha lo scopo di sensibilizzare la comunità sull'importanza della sicurezza in acqua e prevenire incidenti.

Gli obiettivi dell'iniziativa sono: sensibilizzare la comunità sull'importanza della sicurezza in acqua, fornire informazioni e consigli su come prevenire gli annegamenti, promuovere la cultura della sicurezza acquatica.

Verranno forniti consigli su come prevenire gli annegamenti, fatte simulazioni di situazioni di emergenza e di salvataggio in collaborazione con l'Associazione Bagni Marini e l'Associazione Protezione Civile AIB e in collaborazione con le associazioni locali. Verranno inoltre fornite testimonianze di persone che hanno vissuto esperienze simili.