Le creature del Finalese protagoniste in video: venerdì sera la proiezione a Finalpia

Un viaggio straordinario nella natura del Finalese attende il pubblico venerdì 25 luglio alle 21:15, in piazza Abbazia a Finalpia. L’Associazione Emanuele Celesia propone una serata speciale – in caso di maltempo l'appuntamento si terrà nell’attiguo chiostro dell’Abbazia Benedettina – con la proiezione del video “Animali selvatici del Finalese ripresi nel loro ambiente naturale (agosto 2024 - giugno 2025)”, realizzato da Antonio Narice.

Un evento che si discosta dalle consuete proposte storico-artistiche dell’associazione, ma che rientra pienamente nel filone della valorizzazione del territorio. Le immagini, inedite, permetteranno ai presenti di osservare da vicino la ricca fauna locale nel pieno della sua quotidianità: il lupo, la martora, l’istrice, la poiana, la volpe e molti altri animali saranno protagonisti assoluti, mostrati in libertà nel loro habitat tra boschi, alture e radure.

Non solo immagini suggestive, ma anche suoni autentici: nel corso della serata si potranno ascoltare i richiami della poiana e i versi inconsueti della volpe, accompagnando visivamente e acusticamente lo spettatore alla scoperta di un ecosistema spesso sconosciuto, eppure a pochi passi da casa.

L’iniziativa sarà replicata martedì 12 agosto alle 21.15 in piazza Libeccio a Varigotti, grazie alla collaborazione con l’Associazione Varigotti Insieme. In caso di pioggia, l’incontro si terrà presso il Centro Civico Fontana in via Aurelia 233.