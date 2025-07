"Secret Church - Il mistero dell'ultima chiave" nella parrocchia di Feglino

Dal 1° al 30 agosto in tre turni alle ore 18:30, 20 e 21:30 la Parrocchia San Lorenzo Martire della frazione Feglino invita a partecipare all'iniziativa ludica "Secret Church - Il mistero dell'ultima chiave".

"Una squadra da quattro partecipanti per turno, un mistero nascosto fra sacre pietre, una chiave tramandata di parroco in parroco e ora perduta, solo un'ora per risolvere arcani messaggi e risolvere il mistero", spiegano gli organizzatori.

L'evento rappresenta un'attività di autofinanziamento per il restauro della chiesa.