Villanova d’Albenga, iniziata la demolizione dell’ex frantoio pericolante: viabilità regolare con movieri

È finalmente iniziata la demolizione dell’ex frantoio sulla Statale 453 in località Coasco, a Villanova d’Albenga. Dopo mesi di attesa e disagi per la viabilità, causati dal grave incendio che nel marzo 2024 aveva reso pericolante la struttura, i mezzi sono entrati in azione per abbattere il vecchio edificio.

“Non possiamo indicare con precisione le tempistiche – spiega il sindaco Pietro Balestra – ma stimiamo che i lavori possano concludersi entro la settimana”.

L’intervento, atteso da tempo dalla comunità, è stato pianificato in modo da limitare il più possibile l’impatto sulla circolazione. La Statale 453 non verrà chiusa: durante le operazioni sarà presente personale addetto alla viabilità, con movieri che regoleranno il transito. Una scelta, questa, dettata dalla volontà di evitare ulteriori disagi agli automobilisti, già da oltre un anno costretti a fare i conti con un semaforo che regola il passaggio nel tratto interessato.

“Abbiamo lavorato in sinergia con la Prefettura e l’Anas per garantire la massima sicurezza – aggiunge Balestra – e voglio ringraziare entrambi gli enti per la disponibilità. Un ringraziamento particolare va anche al geometra Giuseppe Marchese, del nostro ufficio tecnico, che ha seguito con grande professionalità tutte le fasi che ci hanno condotti a questo epilogo positivo”.

L’area del frantoio, situata a ridosso della trafficata arteria stradale, rappresentava da mesi una fonte di criticità per la viabilità.

“Era fondamentale restituire sicurezza e normalità a un tratto strategico per la viabilità locale – conclude il sindaco –. Ora possiamo guardare avanti, concentrandoci sul pieno ripristino della circolazione e sull’eliminazione definitiva di una fonte di disagio per i cittadini”.

La conclusione dei lavori, prevista entro pochi giorni salvo imprevisti, consentirà di smantellare anche l’impianto semaforico temporaneo installato dopo l’incendio e di ripristinare il normale flusso del traffico lungo la Statale.