Anci Liguria: Rossello (Savona) alla guida della Commissione Eco sostenibilità, Cavalleri (Cengio) entra nella Consulta giovanile

Le recenti elezioni amministrative hanno portato a diversi cambiamenti nelle amministrazioni locali, con effetti diretti anche sulla composizione degli Organi di Anci Liguria. Per questo motivo, l’Ufficio di Presidenza dell’Associazione ha deliberato una serie di nuove nomine, necessarie per rimpiazzare i posti rimasti vacanti e completare le strutture interne, come previsto dallo Statuto. Le nomine sono state ufficialmente presentate agli amministratori locali liguri nel corso dell’ultima riunione del Consiglio direttivo.

Le novità riguardano il Consiglio direttivo di Anci Liguria, il Direttivo di Federsanità Anci Liguria, la Conferenza dei Presidenti di Consigli comunali, Anci Giovane Liguria e le Commissioni tematiche.

Nel Consiglio direttivo entrano Paola Bordilli, consigliere comunale di Genova, e Paolo Badalini, presidente del Consiglio comunale di Recco.

Nel Direttivo di Federsanità Anci Liguria fa il suo ingresso Cristina Lodi, assessore al Welfare, servizi sociali, famiglie, terza età e disabilità del Comune di Genova. Lodi assume anche il ruolo di Vicecoordinatrice della Commissione Welfare di Anci Liguria.

Per quanto riguarda la Conferenza dei Presidenti di Consigli comunali, si registra il nuovo ingresso di Claudio Villa, presidente del Consiglio comunale di Genova.

Novità importanti anche per Anci Giovane Liguria, dove Beatrice Casini, consigliera comunale di Sarzana e già vicecoordinatrice, assume ora il ruolo di Coordinatrice della Consulta regionale giovanile. La Consulta si arricchisce inoltre della partecipazione di tre nuovi componenti: Luca Sergiampietri, consigliere comunale di Castelnuovo Magra; Riccardo Caviglia, consigliere del Municipio VI Ponente di Genova; Andrea Cavalleri, assessore del Comune di Cengio. Grazie al suo nuovo incarico, Casini entra a far parte di diritto dell’Ufficio di Presidenza di Anci Liguria.

Sul fronte delle Commissioni tematiche, Francesco Rossello, assessore del Comune di Savona e già vicecoordinatore, assume la guida della Commissione Eco sostenibilità. Lo stesso avviene per Lorenzo Ghisoli, vicesindaco di Camogli, che diventa coordinatore della Commissione Protezione civile.

È stata inoltre istituita una nuova Commissione dedicata alle Pari opportunità, i cui componenti verranno nominati nel corso dell’Assemblea prevista per settembre.

Infine, il prossimo 1° settembre a Testico, verrà nominato il nuovo coordinatore di Uncem Liguria.