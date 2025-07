Celle, chiude lo storico Hotel Adriana: "Il calore e l'affetto che ci avete donato rimarranno per sempre nei nostri cuori"

Lo storico Hotel Adriana dopo anni e anni saluta i tanti ospiti che lì hanno soggiornato.

La struttura alberghiera di via Torre a Celle a due passi dalle scuole elementari ha deciso di cessare l'attività e si è congedata con un particolare saluto.

"Cari Amici, dopo tanti anni, è arrivato per noi il momento di chiudere le porte del nostro amato Hotel Adriana.

Non è facile trovare le parole giuste, ma una cosa vogliamo dirvela con il cuore: grazie - dicono il titolare e chef Stefano Canepa, la moglie Daniela Carnemolla e i figli Carlotta e Elia - Per averci scelto, anno dopo anno, per ogni sorriso, ogni chiacchierata, ogni 'arrivederci alla prossima estate'. Un grazie speciale anche ai nostri Collaboratori e Fornitori che ci hanno affiancato in tutti questi anni".

"Anche se l’Hotel Adriana ha chiuso definitivamente, noi continuiamo a vivere il paese come sempre. Se vi capiterà di incontrarci tra i caruggi di Celle, saremo molto felici di salutarvi e scambiare quattro chiacchiere" concludono.

Dopo 80 anni dedicati all’accoglienza, la famiglia Canepa saluta con gratitudine la fine di un importante capitolo.

Un viaggio iniziato nel 1945, quando Adriana e Berto accolsero i primi ospiti nel loro affittacamere in via Vittorio Veneto a Celle Ligure.

Nel 1958, con coraggio e passione, inaugurarono l’Hotel appena costruito in via Torre, 25, segnando l’inizio di una nuova storia che avrebbe attraversato tre generazioni.

"Con Stefano e Daniela, e poi con Elia e Carlotta, quella vocazione all’ospitalità è diventata una tradizione di famiglia, vissuta con dedizione, calore e professionalità - si congedano sul loro sito - Vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine a tutti i Clienti, Fornitori, Collaboratori e Amici che ci hanno accompagnato lungo questo percorso. Ogni soggiorno, ogni parola gentile, ogni gesto di fiducia ha contribuito a rendere speciale questa avventura. Porteremo con noi i ricordi di ogni estate, di ogni risata, di ogni incontro che ha reso l'Hotel Adriana un luogo unico.

Anche se oggi le porte si chiudono, il calore e l'affetto che ci avete donato rimarranno per sempre nei nostri cuori".