Controlli antidroga, doppio blitz dei Carabinieri: arrestati un 18enne e un 34enne

Colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato dai Carabinieri di Albisola un diciottenne già noto alle Forze dell'Ordine. Il giovane è stato notato dai militari, impegnati in un servizio di perlustrazione ieri sera,23 luglio, nei pressi di una fermata degli autobus in via Turati, ad Albisola Superiore.

A seguito del controllo e della perquisizione personale, il diciottenne è stato trovato in possesso di diverse dosi di hashish. Successivi accertamenti hanno inoltre consentito di rinvenire materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e due coltelli utilizzati per suddividere la sostanza stupefacente.

L'intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di fermare il giovane e di arrestarlo.

Per il diciottenne si è svolto questa mattina il processo per direttissima al Tribunale di Savona, con la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura dell'obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

Nella stessa serata, i Carabinieri della Stazione di Laigueglia hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne savonese mentre cedeva circa due grammi di hashish a un turista proveniente dall'Alessandrino. L'Autorità giudiziaria, immediatamente informata, ne ha disposto gli arresti domiciliari e il giudizio per direttissima, celebrato questa mattina. Al termine dell'udienza è stato convalidato l'arresto dell'indagato ed è stato disposto nei suoi confronti l'obbligo di dimora nella provincia di Savona.

Gli interventi rientrano nella capillare attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri del Comando provinciale di Savona, sia in chiave di prevenzione sia di repressione degli illeciti, come concordato con la Prefettura nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Particolare attenzione è rivolta alle aree più sensibili del territorio e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I procedimenti sono attualmente nella fase delle indagini preliminari. I provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dell'Autorità giudiziaria.