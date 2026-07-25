Spotorno piange Piero Peluffo, per oltre trent’anni al servizio del Comune

La comunità spotornese dice addio a Piero Peluffo, scomparso all’età di 64 anni. Volto conosciuto in paese e, soprattutto, all’interno del Comune, dove aveva trascorso oltre tre decenni della propria vita professionale prima di andare in pensione, recentemente.

Il suo percorso nell’ente era cominciato a inizio anni '90, quando era entrato nell’organico comunale come operaio. In seguito aveva ottenuto il diploma di geometra, proseguendo la propria attività all’interno dell’ufficio tecnico. Un lungo servizio che, con il passare degli anni, lo aveva reso un punto di riferimento non soltanto per i colleghi, ma anche per tanti concittadini che avevano avuto modo di incontrarlo per ragioni legate alla vita amministrativa del paese.

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra quanti avevano condiviso con lui il lavoro quotidiano negli uffici comunali.

Il rosario verrà recitato domenica 26 luglio alle ore 18, presso l’obitorio del cimitero di Spotorno. L’ultimo saluto a Piero Peluffo sarà invece lunedì 27 luglio alle ore 10, con la celebrazione dei funerali nella chiesa parrocchiale di Spotorno.