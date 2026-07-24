Tragedia al Luna Park di Spotorno, primo sopralluogo del consulente della Procura

Un duplice sopralluogo e una perizia che dovrebbe essere presentata entro 60 giorni.

Questo pomeriggio il consulente incaricato dalla Procura di Savona, l'ingegnere e docente dell'Università di Torino Michele Tartaglia, a Spotorno ha verificato lo stato dei luoghi del Luna Park di località Serra nel quale ha perso la vita lo scorso 16 luglio il 15enne Alessio Colletti.

Secondo le prime ricostruzioni dopo aver colpito il pallone collegato al calciometro, Alessio, originario di Saronno e in vacanza per qualche giorno in riviera, si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo privo di sensi.

Soccorso dal personale della Croce Bianca spotornese e dall'automedica del 118, era stato trasportato in codice rosso al San Paolo, dove i sanitari avevano tentato a lungo di rianimarlo, senza però purtroppo riuscire a salvarlo.

La Procura di Savona, coordinata dal procuratore capo Ubaldo Pelosi, aveva quindi aperto un fascicolo e disposto il sequestro dell'intera area, chiusa anche da un'ordinanza del sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini.

Nei giorni scorsi al titolare del “calciometro”, Gaspare Piccaluga, assistito dall'avvocato Wilmer Perga, era stato notificato un atto propedeutico all’iscrizione nel registro degli indagati. Così come all'architetto che ha certificato l'idoneità, Luciano Ciamarone difeso dal legale Riccardo Magarelli e l'ingegnere Graziano Minero, assistito dall'avvocato Carlo Boggio Marzet.

Tartaglia dovrà quindi esaminare nel dettaglio l'impianto elettrico del gioco per capire anche le motivazioni del perché non sia scattato il dispositivo salva vita e se la pioggia caduta qualche ora prima del tragico accaduto possa aver influito.

La prossima settimana verrà così effettuato un nuovo sopralluogo con la presenza del perito e dei consulenti di parte.

Nel frattempo nel primo pomeriggio di oggi è stata eseguita l'autopsia sul corpo del giovane da parte del medico legale Isabella Caristo.