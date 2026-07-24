Caduta alberi in via Lavadore a Celle: il Sindaco ordina ai privati di verificare la stabilità e mettere in sicurezza la scarpata

Un'ordinanza per la verifica della stabilità delle alberature e la messa in sicurezza della scarpata dopo il crollo di due alberi nella notte tra mercoledì e giovedì scorso in via Lavadore a Celle.

A firmarla il Sindaco Marco Beltrame nei confronti di una società proprietaria del terreno tra la via e via Ferrari, che dovrà così trasmettere al Comune una relazione redatta da un tecnico (agronomo e/o geologo), che attesti la verifica delle condizioni di stabilità delle alberature presenti sulla scarpata e la progettazione dell’eventuale intervento da mettere in campo con lo scopo di eliminare il pericolo per la viabilità.

Successivamente, in esito alle verifiche dovranno essere adottati gli interventi che saranno ritenuti necessari dal tecnico, con le modalità ed i tempi dallo stesso indicati, per assicurare l’incolumità pubblica.

Intorno alla mezzanotte di giovedì 23 luglio due alberi sono crollati sulla via cellese ed immediato era scattato l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione e la sistemazione.

Alcune ragazze che stavano percorrendo la via, dopo aver sentito dei rumori, avevano avuto la prontezza di fermarsi, evitando così di trovarsi sulla traiettoria degli alberi che, pochi secondi dopo, sono crollati

"A loro e alle rispettive famiglie, che mi hanno raccontato l’accaduto, esprimo la mia vicinanza per il grande spavento e lo shock vissuti" aveva detto il Sindaco.