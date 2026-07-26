Loano, giovane accoltellato all'addome in Piazza Cadorna: trasportato in codice rosso

Un 19enne per cause ancora da chiarire è stato ferito all'addome a Loano ed è scattato l'allarme poco dopo le 22.45.

Immediato è scattato l'intervento dei soccorsi in Piazza Luigi Cadorna per soccorrere il giovane ferito da una coltellata.

Sul posto sono intervenute l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Rossa loanese che ha trasportato il ferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Il 19enne era grave ma cosciente.

Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.

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