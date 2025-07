Insediato il nuovo Consiglio della Fondazione Comunitaria Savonese: Gian Luigi Miazza confermato presidente

Si è insediato oggi, presso il Centro di Servizi per il Volontariato Ponente Ligure Solidale (CSV POLIS), il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria Savonese. Il consiglio, riunitosi per la prima volta, ha preso in carico i temi cruciali per la continuazione e il rafforzamento delle attività della Fondazione, che da oltre 15 anni promuove la solidarietà sociale sul territorio savonese.

Cinque sono i principali ambiti di intervento della Fondazione Comunitaria Savonese: 1)Donazioni e lasciti: facilitare l'adozione di patrimoni destinati a finalità di utilità generale, garantendo un processo semplice ed efficace; 2) Supporto agli enti pubblici e privati: aiutare chi promuove la pubblica utilità a mobilitare e gestire risorse e donazioni; 3) Assistenza ai care-givers: fornire supporto alle persone che si occupano di soggetti svantaggiati, aiutandole nella gestione delle risorse a breve e lungo termine; 4) Gestione delle emergenze: offrire uno strumento rapido e sicuro per raccogliere fondi in caso di calamità naturali o altre emergenze; 5) Sostegno alla comunità: dare l’opportunità, a chiunque desideri contribuire al bene comune di attivare, una "fondazione personale", senza assumerne gli oneri gestionali.

Nel corso del consiglio di amministrazione, è stato confermato che la Fondazione continuerà a mobilitare risorse per il bene comune, creando relazioni autentiche tra i donatori e la comunità. Grazie alla cultura del dono, la Fondazione testimonia l’impegno per il miglioramento della qualità della vita in provincia di Savona.

La Fondazione Comunitaria Savonese è nata nel 2009 come estensione della Fondazione Comunitaria del Ponente Savonese Onlus, ampliando la propria missione a tutta la provincia savonese e perseguendo finalità di solidarietà sociale. Si impegna costantemente nel rilanciare la cultura del dono e nel rafforzare i legami di solidarietà tra i cittadini.

Nel corso della riunione sono state assegnate le cariche in seno al nuovo Consiglio: Gian Luigi Miazza (indicato dalla Fondazione Carige) è stato confermato presidente anche per il mandato 2025-2029, così come Carlo Scrivano (di nomina della Fondazione A. De Mari - CR Savona) resta alla vicepresidenza. Gli altri membri del consiglio sono: Matteo Di Maria (nominato dalla Provincia di Savona), Salvatore Onida e Marco Berbaldi (nominati dalla Diocesi di Savona-Noli), Antonella Bellissimo e Francesco Gerini (nominati dalla Diocesi di Albenga-Imperia), Giorgio Sambin (nominato dal Fondazione Carige) e Cristina Rago (nominata dalla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino).

Inoltre, è stata nominata la nuova figura dell'Organo di Controllo, il dott. Giovanni Rosso, già esperto di Terzo Settore e presidente del Collegio dei Revisori dei conti nei mandati precedenti.

Progetti e futuro della Fondazione: il riconfermato Presidente Miazza, ha illustrato i progetti sostenuti dalla Fondazione nel corso del mandato appena concluso, ponendo particolare attenzione sulle future attività da avviare per il bene della comunità savonese. Tra i temi trattati, l’avvenuto adeguamento dello statuto della Fondazione al nuovo Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) e la possibile cooptazione di nuovi consiglieri prevista proprio dal nuovo statuto e volta a rafforzare ulteriormente la partecipazione e la rappresentatività delle diverse componenti - civili, sociali, economiche, laiche e religiose - del territorio su cui la Fondazione insiste ed opera.