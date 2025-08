Madonna della Neve, Ss. Salvatore, san Lorenzo: le feste patronali in diocesi

Nei prossimi giorni in diversi luoghi della diocesi di Savona-Noli si celebreranno i santi patroni. A Savona farà festa la Parrocchia Santa Maria della Neve, nel quartiere Fornaci, nella ricorrenza della dedicazione della Basilica Santa Maria Maggiore in Roma. Sabato 2 agosto alle ore 10 si terrà la benedizione del mare. Martedì 5 agosto alle 21 ci saranno l'approdo e l'accoglienza della statua mariana presso lo Scaletto dei Pescatori, cui seguiranno la processione e alle 22 sul sagrato della chiesa la messa.

A Quiliano si celebrerà il Santissimo Salvatore, al quale è intitolata la parrocchia della frazione Valleggia. Le messe si terranno domenica 3 agosto alle ore 10 in chiesa e alle 20:45 sul campo sportivo con i giovani dell'associazione Tagliate Senza Frontiere e l'animazione musicale del Coro Polifonico. Al termine anguria e gelato per tutti.

A Finale Ligure sarà la volta della Parrocchia San Lorenzo Martire in Varigotti. Venerdì 1 agosto alle ore 21:15 nella Chiesa medievale San Lorenzo il Voxonus Duo, formato da Maurizio Cadossi al violino e Claudio Gilio alla viola, si esibirà nel concerto "Il salotto musicale dell'Europa del '700". L'evento restituirà l’intimità e il fascino della musica antica, riscoperta in un'interpretazione autentica e appassionata. Domenica 3 agosto dalle 21 presso la chiesa sulla via Aurelia Magda Tassinari approfondirà l'arrivo di uno dei tesori più importanti della parrocchia: il maestoso tabernacolo in legno dorato, risalente al 1645 e progettato e realizzato da Galeazzo Barone, primo tabernacolo dell'altare maggiore.

Giovedì 7 agosto alle 21 sempre in chiesa si celebrerà il trentesimo anniversario della fondazione dell'Associazione Amici di San Lorenzo, creata nel 1995 per dare nuova vita alla chiesa medievale dopo l’abbandono che l’aveva colpita a causa del bombardamento nella Seconda Guerra Mondiale e dell'incuria. La serata comprenderà la preghiera in ricordo dei soci e dei benefattori defunti, la presentazione de "La chiesa medievale di San Lorenzo di Varigotti" di Giovanni Murialdo, riedizione aggiornata e ampliata del volume edito dall’associazione nel 2005, e intermezzi musicali all'organo di Paolo Venturino con brani di Bach.

Sabato 9 agosto, vigilia della festa patronale, alle 20:30 si svolgerà la tradizionale salita alla chiesa antica partendo dalla base del sentiero a fine Strada Vecchia. Una volta raggiunta, sarà celebrata la messa a lume di candela. Domenica 10 agosto alle 9 in parrocchia saranno recitate le lodi, ad anticipare l'Eucaristia solenne delle 9:30 e quella delle 11. Alle 20 sarà cantato il vespro e si andrà in processione con la statua del santo. Al rientro sarà benedetto il mare dal piazzale del lungomare antistante la chiesa. Seguirà uno spettacolo pirotecnico.