Savona, un pomeriggio di magia alla Ubik: Babbo Natale risponderà alle letterine dei bambini

Sabato 13 dicembre, il Natale fa ufficialmente tappa alla libreria Ubik di Savona con un evento speciale dedicato ai più piccoli e al grande mistero delle feste.

Dalle ore 16:30, i bambini dai 3 ai 6 anni (e tutti coloro che amano le storie natalizie) sono invitati a partecipare all'iniziativa "Come fa Babbo Natale a passare dal camino?", un pomeriggio di letture animate a cura di Scuola di Carta APS.

L'incontro non sarà solo un momento ludico, ma un vero e proprio viaggio alla scoperta dei "segreti, trucchi e magie" che permettono a Babbo Natale di consegnare i doni in ogni casa. Insieme, i partecipanti cercheranno di svelare uno dei grandi enigmi del Natale: scende di testa o di piedi? Si sporca il vestito? E cosa succede se in casa non c'è un camino?

Il clou del pomeriggio sarà la raccolta delle letterine destinate a Babbo Natale e ai suoi Elfi. In libreria verrà allestita una cassetta delle lettere davvero speciale. E c'è una promessa che renderà l'attesa ancora più emozionante: i bambini che includeranno il proprio indirizzo nella missiva riceveranno una risposta autentica direttamente dal Polo Nord, trasformando l'evento in un momento di magia indimenticabile.