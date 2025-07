Alassio approva il DUP, l'assessore Mordente: "Lavoriamo per una città moderna, inclusiva e sostenibile"

È stato approvato nella serata di ieri, durante il Consiglio comunale di Alassio, con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione da parte dei consiglieri di opposizione, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026–2028 del Comune di Alassio, illustrato dall’assessore al Bilancio Patrizia Mordente.

Il documento, che rappresenta la guida strategica e operativa dell’Amministrazione per i prossimi tre anni, definisce scelte, priorità e visione di lungo termine. “Molto di quanto contenuto in questo DUP – sottolinea l'assessore Patrizia Mordente - rispecchia il proseguimento coerente del lavoro avviato nei precedenti anni di amministrazione Melgrati con l’obiettivo di rendere sempre di più Alassio una città moderna, armonica, inclusiva, attenta alle esigenze dei cittadini, alla sostenibilità e alla bellezza dei luoghi. Abbiamo quindi lavorato con grande impegno ad una programmazione che non si esaurisca nel quinquennio, ma che dalla quale possa scaturire un beneficio a lungo termine a beneficio della collettività, in primis delle nuove generazioni”.

Il Documento Unico di Programmazione si articola in una parte strategica e in una parte operativa. Nella parte strategica sono definiti gli indirizzi generali di governo, in coerenza con le linee programmatiche approvate nel 2023 con la delibera del Consiglio Comunale relativa al programma amministrativo della lista del sindaco Marco Melgrati. Vengono tracciate le priorità su temi come l’urbanistica, la mobilità, i servizi, la fiscalità e le politiche sociali. Ampio spazio è riservato alla gestione delle entrate e delle politiche tributarie: l’amministrazione ha ribadito la volontà di mantenere inalterate le tariffe IMU esistenti, evitando qualsiasi aggravio fiscale per la cittadinanza. Al contempo, si intende rafforzare l’equità e la progressività della tassazione, con particolare attenzione alle fasce più deboli. Proseguirà quindi l’azione di contrasto all’evasione e sarà potenziata la riscossione delle entrate accertate, anche grazie all’uso di strumenti digitali come PagoPA e AppIO. Nel corso del triennio sarà valutata inoltre la possibilità di ridefinire le soglie di esenzione dell’addizionale comunale IRPEF, sempre in un’ottica di equità e sostenibilità finanziaria.

L’indebitamento dell’Ente, già oggi tra i più contenuti, continuerà a diminuire. Il debito medio per abitante, che nel 2022 era di 368,41 euro, è sceso a 240,36 euro nel 2024, e il Comune di Alassio non contrae nuovi mutui da oltre 15 anni. “Il nostro indirizzo strategico – sottolinea l'assessore Mordente - prevede una riduzione continua del debito fino all'azzeramento, di nuovo con un'attenzione particolare rivolta al futuro della nostra città e alle nuove generazioni. Numeri alla mano, desidero inoltre evidenziare che il nostro Comune è particolarmente virtuoso anche dal punto di vista dei tempi di pagamento ai fornitori: con una media di 21 giorni, Alassio si colloca, infatti, ben al di sotto del limite nazionale dei 30 giorni previsto per legge”.

Nella sezione operativa del DUP sono contenuti gli obiettivi annuali e pluriennali, la programmazione economica e finanziaria e l’elenco dettagliato degli interventi pubblici previsti. Tra le opere più rilevanti, spicca l’ampliamento del parcheggio a fianco alla stazione- nell'area denominata “La Piccola” - che rientra in un più ampio piano propedeutico alla parziale pedonalizzazione di via Dante. L’intervento prevede l’eliminazione dei parcheggi lungo strada, l’ampliamento dei marciapiedi, la completa riqualificazione dell’illuminazione pubblica e l’inserimento di nuovi arredi urbani coerenti con l’identità e il decoro del centro cittadino.

Per il 2026 sono stati confermati numerosi lavori pubblici, tra cui l’adeguamento antisismico del Palazzo Comunale, delle scuole Moglio e Solva, la riqualificazione del tratto finale della passeggiata Ciccione e il terzo lotto dei lavori riguardanti la pavimentazione della passeggiata Cadorna, la riqualificazione di Piazza Sant’Ambrogio e di Piazza Stalla con relativo parcheggio, la valorizzazione turistica e ambientale del percorso della Via Iulia Augusta nell'ambito del progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo in sinergia con il Comune di Albenga e l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica e delle reti urbane.

Di grande rilievo anche i due interventi finanziati con fondi PNRR, in fase di ultimazione, riguardanti la demolizione e ricostruzione dell’edificio pubblico Villa Fiske, da destinare a scuola dell’infanzia per un valore di oltre 1,4 milioni di euro, e la realizzazione delnuovo asilo Sezione Primavera costruito in via Pera, finanziato per 636 mila euro.

Il DUP include inoltre la programmazione di vari servizi al cittadino di valore superiore ai 140 mila euro, tra cui la gestione dei servizi scolastici, estivi ed educativi, il supporto tecnologico alla digitalizzazione dei servizi comunali e lo sportello telematico polifunzionale. È allegata infine la programmazione delle risorse umane, con una previsione di spesa per il personale di circa 4,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio.

Un’attenzione particolare è riservata nel DUP anche alle società partecipate dell’Ente – Gesco, SCA e Marina di Alassio – soggette a vigilanza da parte dell’organismo di controllo nominato con decreto sindacale, che monitora l’attività delle partecipate attraverso incontri periodici e richieste documentarie.

“Con questo DUP – conclude l'assessore Mordente – abbiamo messo nero su bianco la strategia della nostra Amministrazione Comunale, che sotto la guida del sindaco Melgrati sta portando avanti tutti gli interventi necessari per far crescere la nostra città con equilibrio e lungimiranza”.