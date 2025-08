Invernizzi (FdI): "PPI di Albenga aperto giorno e notte anche dopo il 24 agosto"

"Grazie alla maggioranza regionale e all’assessore alla Sanità Massimo Nicolò il PPI dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, anche dopo la fase sperimentale, aprirà 24 su 24. Il merito va all’Amministrazione Regionale e non certo agli interventi del centrosinistra. Per ben due volte lo stesso assessore Nicolò ha illustrato l’attività futura del PPI che prevede, dopo la fase sperimentale, un potenziamento del servizio". Anche in Consiglio comunale ad Alassio Rocco Invernizzi, consigliere nella città del Muretto e capogruppo in Regione, ha voluto ribadire gli obiettivi del governo regionale.

"L'apertura del Punto di Primo Intervento 24 su 24 tutto l'anno é possibile. Lo dicono anche i dati forniti da Asl 2 che ho portato in commissione regionale. I numeri sono serviti per comprendere che una attività diurna e notturna del PPI non é da escludere. Ecco spiegato il motivo per il quale si è parlato di sperimentazione: perché tutte le azioni messe in campo per la sanità vanno ragionate per dare il miglior servizio per quanto riguarda le emergenze sanitarie. Dovrà inoltre essere garantita l'integrazione del presidio nella rete regionale delle emergenze e urgenze con particolare riferimento al coordinamento del 118 e alla organizzazione dei flussi di intervento dei mezzi di soccorso".

La Regione si impegnerà anche ad assicurare l'assegnazione delle necessarie risorse umane specialistiche e anche strumentali per garantire l'operatività del servizio. Al tempo stesso la Regione si impegna a riattivare il Punto Nascite dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in risposta alle richieste arrivate dal territorio. Punti questi approvati da maggioranza e minoranza in consiglio regionale", conclude.